Жили в атмосфере постоянного давления и страха: Украина спасла еще троих подростков из оккупации

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 5324 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14609 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18054 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21894 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46959 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27531 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35145 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63433 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75722 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90898 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.7м/с
69%
751мм
Популярные новости
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 11201 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 12872 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 22175 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25397 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13051 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13192 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25546 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 46959 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 173170 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 101746 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Грета Тунберг
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Нидерланды
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59554 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56423 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132052 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64426 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 65965 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Жили в атмосфере постоянного давления и страха: Украина спасла еще троих подростков из оккупации

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Украине удалось спасти троих подростков с временно оккупированных территорий. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение для нового этапа жизни.

Жили в атмосфере постоянного давления и страха: Украина спасла еще троих подростков из оккупации

Украине удалось спасти троих подростков с временно оккупированных территорий. Сейчас они получают помощь в восстановлении документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти троих подростков с временно оккупированных территорий 

- сообщил Ермак.

Детали

Кроме того, глава ОП рассказал истории подростков, которым пришлось жить в постоянном страхе и давлении.

18-летняя девушка вынуждена была учиться в школе, где царила сплошная пропаганда. Атмосфера постоянного давления и страха заставляла ее мечтать только об одном - дне, когда удастся вырваться. Еще одна 18-летняя девушка с первых дней войны жила под ежедневными обстрелами. Постоянный стресс и страх вызвали серьезные проблемы с сердцем, а надлежащей медицинской помощи в оккупации не было. 19-летний парень остался один после потери родителей. Его друзья уже были принудительно мобилизованы, и он каждый день боялся, что следующим станет именно он. Теперь все трое наконец в безопасности 

- добавил Ермак.

По его словам, спасенная молодежь получает помощь в восстановлении документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.

Преследовали и унижали за происхождение: Украина вернула еще 22 детей из оккупации03.10.25, 18:12 • 3608 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина