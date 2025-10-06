Жили в атмосфере постоянного давления и страха: Украина спасла еще троих подростков из оккупации

Украине удалось спасти троих подростков с временно оккупированных территорий. Сейчас они получают помощь в восстановлении документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти троих подростков с временно оккупированных территорий - сообщил Ермак.

Детали

Кроме того, глава ОП рассказал истории подростков, которым пришлось жить в постоянном страхе и давлении.

18-летняя девушка вынуждена была учиться в школе, где царила сплошная пропаганда. Атмосфера постоянного давления и страха заставляла ее мечтать только об одном - дне, когда удастся вырваться. Еще одна 18-летняя девушка с первых дней войны жила под ежедневными обстрелами. Постоянный стресс и страх вызвали серьезные проблемы с сердцем, а надлежащей медицинской помощи в оккупации не было. 19-летний парень остался один после потери родителей. Его друзья уже были принудительно мобилизованы, и он каждый день боялся, что следующим станет именно он. Теперь все трое наконец в безопасности - добавил Ермак.

По его словам, спасенная молодежь получает помощь в восстановлении документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.

Преследовали и унижали за происхождение: Украина вернула еще 22 детей из оккупации