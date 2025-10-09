С оккупированного левобережья Херсонщины вернули семью с двумя детьми – 8-летней девочкой и 14-летним парнем – ОВА

Еще одну украинскую семью удалось эвакуировать из временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

В семье воспитывают 8-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, который имеет хроническое заболевание. На оккупированной территории подросток не мог получить необходимую медицинскую помощь из-за нехватки врачей, медикаментов и даже базовых условий лечения.

Девочка, по словам Прокудина, провела почти половину своей жизни под постоянным страхом перед российскими оккупантами, захватившими ее родное село.

Сейчас семья уже находится на подконтрольной Украине территории. Им оказывают всю необходимую поддержку – психологическую, гуманитарную и юридическую помощь.

Спасательная операция проведена в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA при содействии общественного союза "Украинская сеть за права ребенка".

По словам главы Херсонской ОВА, подобные операции продолжаются и в дальнейшем, чтобы как можно больше украинских детей могли вернуться домой – в безопасность.

