Две украинские семьи с детьми спасены из оккупации: одна из них прожила там более четырех лет
Киев • УНН
Две украинские семьи с детьми, одна из которых прожила в оккупации более четырех лет, спасены с временно оккупированных территорий. Старший сын одной семьи, 15 лет, нуждался в лечении из-за нарушения опорно-двигательного аппарата.
Украине удалось спасти с временно оккупированных территорий две украинские семьи с детьми. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированных территорий две украинские семьи с детьми
Детали
По словам главы ОП, одна из семей прожила в оккупации более четырех лет. Старший сын, 15 лет, имеет нарушения опорно-двигательного аппарата и нуждался в лечении, но получить его в оккупации было невозможно.
Младшая, 8-летняя дочь, половину жизни провела в страхе под звуки взрывов. Другая история - 18-летняя девушка с мамой, которые годами жили в условиях опасности и страха, неоднократно пытались выехать самостоятельно, но безуспешно.
Теперь наконец обе семьи на подконтрольной Украине территории, где впервые за долгое время чувствуют себя в безопасности и могут начать строить новую жизнь. Благодарен Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за помощь в спасении этих семей. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей
