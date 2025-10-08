Две украинские семьи с детьми спасены из оккупации: одна из них прожила там более четырех лет

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 9868 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13885 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18837 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18736 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18777 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17788 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21027 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17495 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 27147 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 37274 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19263 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 13958 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9230 просмотра
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 9868 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 7390 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 13885 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9830 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18838 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Польша
Черниговская область
Германия
Тернопольская область
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19516 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 40615 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 43685 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 95174 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 89860 просмотра
Актуальное
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Две украинские семьи с детьми спасены из оккупации: одна из них прожила там более четырех лет

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Две украинские семьи с детьми, одна из которых прожила в оккупации более четырех лет, спасены с временно оккупированных территорий. Старший сын одной семьи, 15 лет, нуждался в лечении из-за нарушения опорно-двигательного аппарата.

Две украинские семьи с детьми спасены из оккупации: одна из них прожила там более четырех лет

Украине удалось спасти с временно оккупированных территорий две украинские семьи с детьми. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированных территорий две украинские семьи с детьми 

- сообщил Ермак.

Детали

По словам главы ОП, одна из семей прожила в оккупации более четырех лет. Старший сын, 15 лет, имеет нарушения опорно-двигательного аппарата и нуждался в лечении, но получить его в оккупации было невозможно.

Младшая, 8-летняя дочь, половину жизни провела в страхе под звуки взрывов. Другая история - 18-летняя девушка с мамой, которые годами жили в условиях опасности и страха, неоднократно пытались выехать самостоятельно, но безуспешно.

Теперь наконец обе семьи на подконтрольной Украине территории, где впервые за долгое время чувствуют себя в безопасности и могут начать строить новую жизнь. Благодарен Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за помощь в спасении этих семей. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей 

- резюмировал Ермак.

Жили в атмосфере постоянного давления и страха: Украина спасла еще троих подростков из оккупации06.10.25, 17:22 • 3498 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Андрій Єрмак
Украина