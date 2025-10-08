Дві українські сім'ї з дітьми врятовані з окупації: одна з них прожила там понад чотири роки

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій дві українські сім’ї з дітьми. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

За словами глави ОП, одна з родин прожила в окупації понад чотири роки. Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо.

Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів. Інша історія - 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно.

Тепер нарешті обидві родини на підконтрольній Україні території, де вперше за довгий час відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя. Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу у порятунку цих родин. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей