12:14 • 11455 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16217 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20644 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19717 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19573 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18142 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21272 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19213 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17537 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Дві українські сім'ї з дітьми врятовані з окупації: одна з них прожила там понад чотири роки

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Дві українські сім'ї з дітьми, одна з яких прожила в окупації понад чотири роки, врятовані з тимчасово окупованих територій. Старший син однієї родини, 15 років, потребував лікування через порушення опорно-рухового апарату.

Дві українські сім'ї з дітьми врятовані з окупації: одна з них прожила там понад чотири роки

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій дві українські сім’ї з дітьми. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій дві українські сім’ї з дітьми 

- повідомив Єрмак.

Деталі

За словами глави ОП, одна з родин прожила в окупації понад чотири роки. Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо.

Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів. Інша історія - 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно.

Тепер нарешті обидві родини на підконтрольній Україні території, де вперше за довгий час відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя. Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу у порятунку цих родин. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей 

- резюмував Єрмак.

Жили в атмосфері постійного тиску та страху: Україна врятувала ще трьох підлітків з окупації06.10.25, 17:22 • 3502 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Андрій Єрмак
Україна