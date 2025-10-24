Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ

Юристи помітили, що історія, яку намагаються розігнати НАБУ та САП проти групи столичних адвокатів, суперечить Кримінальному процесуальному кодексу. Йдеться не просто про прослушку адвокатів в їх офісі та інкримінування їм начебто втручання в електроні судові реєстри для перегляду рішень. А й про спробу залишити справу в орбіті антикорупційної тріади НАБУ–САП–ВАКС через пошук корупційної складової там, де, видається, відсутні достатні докази її наявності. УНН спробував розібратися в деталях цієї саги та зібрав думки різних сторін.

Що каже НАБУ та САП

Інформація сторони обвинувачення звучить так: "НАБУ та САП повідомили про підозру двом адвокатам, які планували надати хабар судді. За даними слідства, підозрювані, маючи зв’язки в одній з експертних установ, запропонували обвинуваченому в справі розкрадання піску АТ "Укрзалізниця" отримати за хабар "потрібний" експертний висновок. На підставі нього мали визначити розмір неправомірної вигоди судді одного зі столичних судів, аби той ухвалив виправдувальний вирок у вказаній справі. У квітні цього року одному з викритих адвокатів вже повідомили про підозру в несанкціонованому доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень. Внаслідок схеми було здійснено 39 615 пошукових запитів та переглянуто 7 572 судових рішень".

Це підозри на додаток до тих, що раніше НАБУ та САП оголошували за фактом начебто втручання в електронні системи. Їм передувало прослуховування адвокатів з боку НАБУ прямо в офісі адвокатів.

Щоправда, останні підозри не стосуються найголовнішої мішені антикорупціонерів - колишнього заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих, який після 2019 році має статус адвоката. В діях якого детективи власне і шукають корупційну складову.

Думки юристів

Коментуючи заяву НАБУ та САП про "корупційні" підозри адвокатам, юрист та адвокат Олександр Бабіков наголосив: зі змісту повідомлень антикорупційних органів взагалі не зрозуміло, кому і в чому конкретно інкримінують корупцію, прямо вказуючи, що детективи забули, що їх створювали для боротьби з корупцією чиновників.

Не зрозуміло, підбурювали до надання хабаря експерту чи судді? Чи суддя згадується лише для того, щоб виправдати порушення підслідності? Перечитайте ще раз статтю 1 вашого закону — для чого створювали НАБУ — сказав Бабіков.

Суддя, якого НАБУ та САП згадують у своїй "фабулі", раніше подав скаргу до Вищої ради правосуддя, заявивши, що інформація антикорупційних органів неправдива, а обшуки у нього, де нічого не знайшли, - є тиском на суд.

Довідково: Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.

Адвокат Олег Шрам звернув увагу, що кваліфікація, яка виписана НАБУ, - юридично хитка: "Спроба - це вже більше замах на вчинення злочину, який може бути закінченим або незакінченим, а ви інкримінуєте готування (ст. 14) - "підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення". До того ж, не розкрите питання можливої добровільної відмови при незакінченому кримінальному правопорушенні - як завжди не повідомляєте про те, скільки часу минуло від вчинення тих дій, які ви інкримінуєте, до повідомлення про підозру".

Що кажуть адвокати

Самі ж адвокати кажуть, що не вперше стикаються з "відчайдушними спробами" детективів НАБУ та прокурорів САП голосно вигадувати корупцію там, де її немає, а потім шукати причини, чому вироки виправдальні. Як колишні прокурори Генеральної прокуратури, у відповідь на заяви НАБУ та САП вони нагадують різницю між процесуальними поняттями "балаканини", "готуванням до злочину" і "самим злочином" на простому прикладі.

Коли керівництво НАБУ і САП обговорювало, як вивезти за кордон відому особу, фігуранта кримінального провадження - це балаканина. Коли вони стали підшукувати необхідний потяг, вагон і людей у супровід — це готування. А коли вони таки його вивезли у супроводі і приховали від правосуддя — ось тоді це вже має кваліфікуватися як завершений злочин. І, як то кажуть, усі співпадіння з реальними людьми та подіями - випадкові - іронізують адвокати.

Вони додають, що НАБУ встановило прослушку не просто в офісі, а в переговорних кімнатах, де обговорювався захист клієнтів, підслідних самих НАБУ і САП, що є прямим порушенням адвокатської таємниці. При цьому усі підозри адвокатам підписує виключно керівник САП Олександр Клименко, компромат на якого нещодавно оприлюднив його колишній підлеглий антикорупційний прокурор Станіслав Броневицький.

Тому незрозуміло, чому вони так себе ведуть, якщо самі підглядали за нами через усі щілини — лише щоб зрозуміти, як ми захищаємо клієнтів і чому вони програють нам — кажуть адвокати.

Конфлікт, що триває роками

Адвокати наголошують, що маючи за плечима значний антикорупційний досвід у слідстві, вони добре розуміють логіку дій детективів НАБУ та прокурорів САП, без потреби втручання у будь-які реєстри. Свого часу, ще працюючи в Генеральній прокуратурі, ці ж адвокати розслідували гучну справу "експодатківця" Олександра Клименка — однієї з ключових осіб доби президента Віктора Януковича. У 2019 році, через зміну законодавства, цю справу забрали в НАБУ. І згодом детективи разом із прокурорами САП її закрили з формальних підстав, завдяки чому Клименко зняв арешти з активів вартістю у мільйони доларів та уник покарання. Тож, очевидно, що ця справа не перетин інтересів адвокатів та слідства, це давній вузол напруги.

Чи доведуть корупцію у суді

Жодних фактів корупції не було і бути не могло. Саме тому сторона обвинувачення не може їх показати суспільству — додають адвокати.

Вони називають розслідування антикорупціонерів "міксом процесуальних порушень", який, за їх словами, можна було реалізувати лише за участі лояльних прокурорів САП та дружніх слідчих суддів ВАКС.

Їхній мотив очевидний: будь-що втримати контроль за справою в цій трійці - кажуть вони.

І на завершення адвокати додають, що впевнені у своїх доводах в суді.