Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ

Юристы заметили, что история, которую пытаются разогнать НАБУ и САП против группы столичных адвокатов, противоречит Уголовному процессуальному кодексу. Речь идет не просто о прослушке адвокатов в их офисе и инкриминировании им якобы вмешательства в электронные судебные реестры для просмотра решений. Но и о попытке оставить дело в орбите антикоррупционной триады НАБУ–САП–ВАКС через поиск коррупционной составляющей там, где, кажется, отсутствуют достаточные доказательства ее наличия. УНН попытался разобраться в деталях этой саги и собрал мнения разных сторон.

Что говорят НАБУ и САП

Информация стороны обвинения звучит так: "НАБУ и САП сообщили о подозрении двум адвокатам, которые планировали дать взятку судье. По данным следствия, подозреваемые, имея связи в одном из экспертных учреждений, предложили обвиняемому по делу хищения песка АО "Укрзалізниця" получить за взятку "нужное" экспертное заключение. На основании него должны были определить размер неправомерной выгоды судье одного из столичных судов, чтобы тот вынес оправдательный приговор по указанному делу. В апреле этого года одному из разоблаченных адвокатов уже сообщили о подозрении в несанкционированном доступе к закрытой части Единого государственного реестра судебных решений. В результате схемы было осуществлено 39 615 поисковых запросов и просмотрено 7 572 судебных решения".

Это подозрения в дополнение к тем, что ранее НАБУ и САП объявляли по факту якобы вмешательства в электронные системы. Им предшествовало прослушивание адвокатов со стороны НАБУ прямо в офисе адвокатов.

Правда, последние подозрения не касаются главной мишени антикоррупционеров - бывшего заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых, который после 2019 года имеет статус адвоката. В действиях которого детективы собственно и ищут коррупционную составляющую.

Мнения юристов

Комментируя заявление НАБУ и САП о "коррупционных" подозрениях адвокатам, юрист и адвокат Александр Бабиков подчеркнул: из содержания сообщений антикоррупционных органов вообще не понятно, кому и в чем конкретно инкриминируют коррупцию, прямо указывая, что детективы забыли, что их создавали для борьбы с коррупцией чиновников.

Не понятно, подстрекали к даче взятки эксперту или судье? Или судья упоминается только для того, чтобы оправдать нарушение подследственности? Перечитайте еще раз статью 1 вашего закона — для чего создавали НАБУ — сказал Бабиков.

Судья, которого НАБУ и САП упоминают в своей "фабуле", ранее подал жалобу в Высший совет правосудия, заявив, что информация антикоррупционных органов неправдива, а обыски у него, где ничего не нашли, - являются давлением на суд.

Справка: Национальное антикоррупционное бюро Украины (далее - Национальное бюро) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Задачей Национального бюро является противодействие коррупционным и другим уголовным правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности, а также принятие других предусмотренных законом мер по противодействию коррупции.

Адвокат Олег Шрам обратил внимание, что квалификация, выписанная НАБУ, - юридически шаткая: "Попытка - это уже больше покушение на совершение преступления, которое может быть оконченным или неоконченным, а вы инкриминируете приготовление (ст. 14) - "подыскание или приспособление средств или орудий, подыскание соучастников или сговор на совершение уголовного правонарушения, устранение препятствий, а также иное умышленное создание условий для совершения уголовного правонарушения". К тому же, не раскрыт вопрос возможного добровольного отказа при неоконченном уголовном правонарушении - как всегда не сообщаете о том, сколько времени прошло от совершения тех действий, которые вы инкриминируете, до сообщения о подозрении".

Что говорят адвокаты

Сами же адвокаты говорят, что не впервые сталкиваются с "отчаянными попытками" детективов НАБУ и прокуроров САП громко выдумывать коррупцию там, где ее нет, а потом искать причины, почему приговоры оправдательные. Как бывшие прокуроры Генеральной прокуратуры, в ответ на заявления НАБУ и САП они напоминают разницу между процессуальными понятиями "болтовни", "приготовления к преступлению" и "самого преступления" на простом примере.

Когда руководство НАБУ и САП обсуждало, как вывезти за границу известное лицо, фигуранта уголовного производства - это болтовня. Когда они стали подыскивать необходимый поезд, вагон и людей в сопровождение — это приготовление. А когда они таки его вывезли в сопровождении и скрыли от правосудия — вот тогда это уже должно квалифицироваться как завершенное преступление. И, как говорится, все совпадения с реальными людьми и событиями - случайны - иронизируют адвокаты.

Они добавляют, что НАБУ установило прослушку не просто в офисе, а в переговорных комнатах, где обсуждалась защита клиентов, подследственных самих НАБУ и САП, что является прямым нарушением адвокатской тайны. При этом все подозрения адвокатам подписывает исключительно руководитель САП Александр Клименко, компромат на которого недавно обнародовал его бывший подчиненный антикоррупционный прокурор Станислав Броневицкий.

Поэтому непонятно, почему они так себя ведут, если сами подглядывали за нами через все щели — лишь чтобы понять, как мы защищаем клиентов и почему они проигрывают нам — говорят адвокаты.

Конфликт, длящийся годами

Адвокаты подчеркивают, что имея за плечами значительный антикоррупционный опыт в следствии, они хорошо понимают логику действий детективов НАБУ и прокуроров САП, без необходимости вмешательства в какие-либо реестры. В свое время, еще работая в Генеральной прокуратуре, эти же адвокаты расследовали громкое дело "экс-налоговика" Александра Клименко — одного из ключевых лиц эпохи президента Виктора Януковича. В 2019 году, из-за изменения законодательства, это дело забрали в НАБУ. И впоследствии детективы вместе с прокурорами САП его закрыли по формальным основаниям, благодаря чему Клименко снял аресты с активов стоимостью в миллионы долларов и избежал наказания. Поэтому, очевидно, что это дело не пересечение интересов адвокатов и следствия, это давний узел напряжения.

Докажут ли коррупцию в суде

Никаких фактов коррупции не было и быть не могло. Именно поэтому сторона обвинения не может их показать обществу — добавляют адвокаты.

Они называют расследование антикоррупционеров "миксом процессуальных нарушений", который, по их словам, можно было реализовать только при участии лояльных прокуроров САП и дружественных следственных судей ВАКС.

Их мотив очевиден: во что бы то ни стало удержать контроль за делом в этой тройке - говорят они.

И в завершение адвокаты добавляют, что уверены в своих доводах в суде.