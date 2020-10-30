Юрист: законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ є неконституційним

"Це вперше в історії України Президент дозволяє собі вносити такі документи у Верховну Раду. Насправді, відповідно до Конституції, Президент, з'їзд суддів і Верховна Рада призначають суддів КСУ, але не звільняють", - сказав юрист.

З його слів, у Конституції є вичерпний перелік випадків, коли повноваження судді КСУ припиняється, і окремо коли звільняється суддя, при цьому звільняється самим судом.

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"Те, що пропонує Президент, є неконституційним, оскільки не може Верховна рада взяти і обірвати строк повноважень всіх суддів, тим більш одночасно. Відповідно до цього закону виникає ситуація, коли Україна залишається без Конституційного суду взагалі. Бо тут сказано, що "повноваження складу, діючого на момент прийняття рішення, припиняється з дня набуття чинності цим законом". Тобто, немає навіть перехідних положень. Наприклад, ми оголошуємо конкурс, а поки не будуть нові судді відібрані, старі діють. Це теж була б конструкція проблемної легітимності, але принаймні це б виглядало юридично", - пояснює Марусяк.

У даному випадку, зазначив він, документом пропонується припинити повноваження суддів, "і все", при чому, не зрозуміло, коли буде призначено нових, і чи будуть вони взагалі призначені.

"Це виглядає (схоже – ред.) на узурпацію влади. Якщо Верховна рада це ухвалить, я не сумніваюсь, що назбирається не менше 45 підписів депутатів, і вони це оскаржать у Конституційному суді", - підкреслив фахівець.

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На його думку, на сьогодні єдине, що може легітимно зробити влада – це ухвалити необхідні законодавчі зміни щодо декларування, рішення КСУ щодо якого початково і викликало суспільний резонанс.

"Щоб не було загроз скасування безізу – тобто певним чином виконати рішення КСУ, але крім того, почати процедуру допризначення суддів", - зазначив Марусяк.

Експерт нагадав, що наразі у Конституційному суді є 3 вакантних місця, з яких два - за квотою Ради.

"Якщо б наприклад, ВР змінила правила проведення конкурсу суддів КСУ, залучивши, наприклад, міжнародних експертів, тоді оті судді, які будуть призначені, матимуть більший рівень легітимності в очах суспільства", - додав він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.