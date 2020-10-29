Зеленський доручив невідкладно зареєструвати законопроект щодо відновлення доброчесності судочинства КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На засіданні РНБО Президент України Володимир Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроект, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
“Я не впевнений, що судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони вчора скоїли. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні — я впевнений, що це справедливо, — невідкладно зареєструвати законопроект у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні”, — сказав Президент.
Зазначається, що на засіданні РНБО Глава держави особливо наголосив на загрозах, які становить рішення КСУ для країни та її національної безпеки.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.