Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать законопроект о восстановлении добродетели судопроизводства КСУ

"Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине", - сказал Президент.

Отмечается, что на заседании СНБО Глава государства особо отметил угрозы, которые составляет решение КСУ для страны и ее национальной безопасности.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.



По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.