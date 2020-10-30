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Юрист: законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ является неконституционным

Юрист: законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ является неконституционным

Киев  •  УНН

 • 29202 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Внесенный Президентом Владимиром Зеленским в парламент законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда, является неконституционным и похожим на узурпацию власти. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист, специалист в области конституционного и международного публичного права Александр Марусяк.

"Впервые в истории Украины Президент позволяет себе вносить такие документы в Верховную Раду. На самом деле, согласно Конституции, Президент, съезд судей и Верховная Рада назначают судей КСУ, но не увольняют", - сказал юрист.

По его словам, в Конституции есть исчерпывающий перечень случаев, когда полномочия судьи КСУ прекращаются, и отдельно когда освобождается судья, при этом освобождается самым судом.

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"То, что предлагает Президент, является неконституционным, поскольку не может Верховная рада взять и оборвать срок полномочий всех судей, тем более одновременно. Согласно этому закону возникает ситуация, когда Украина остается без Конституционного суда вообще. Потому что здесь сказано, что "полномочия состава, действующего на момент принятия решения, прекращаются со дня вступления в силу настоящего закона". То есть, нет даже переходных положений. Например, мы объявляем конкурс, а пока не будут новые судьи отобраны, старые действуют. Это тоже была бы конструкция проблемной легитимности, но по крайней мере это бы выглядело юридически", - объясняет Марусяк.

В данном случае, отметил он, документом предлагается прекратить полномочия судей, "и все", причем, не понятно, когда будут назначены новые, и будут ли они вообще назначены.

"Это выглядит (похоже - ред.) на узурпацию власти. Если Верховная Рада это примет, я не сомневаюсь, что наберется не менее 45 подписей депутатов, и они это оспорят в Конституционном суде", - подчеркнул специалист.

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По его мнению, на сегодня единственное, что может легитимно сделать власть - это принять необходимые законодательные изменения относительно декларирования, решение КСУ по которому изначально и вызвало общественный резонанс.

"Чтобы не было угроз отмены безиза - то есть определенным образом выполнить решение КСУ, но кроме того, начать процедуру доназначения судей", - отметил Марусяк.

Эксперт напомнил, что сейчас в Конституционном суде есть 3 вакантных места, из которых два - по квоте Рады.

"Если бы например, ВР изменила правила проведения конкурса судей КСУ, привлекая, например, международных экспертов, тогда те судьи, которые будут назначены, будут иметь больший уровень легитимности в глазах общества", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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