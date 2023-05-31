ЄС уперше ввів санкції за дестабілізацію Молдови

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Євросоюз уперше ввів санкції за "дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові, підрив чи створення загрози її суверенітету та незалежності". Відповідне рішення Ради ЄС було опубліковано у вівторок, 30 травня, в офіційному журналі Європейського Союзу.

Під штрафні заходи за дестабілізацію Молдови потрапили п'ятеро людей. Чотири з них мають громадянство Молдови. Це лідер проросійської партії "Шор" Ілан Шор, депутат парламенту Молдови від цієї партії Марина Таубер, олігарх Володимир Плахотнюк, проти якого порушено кілька кримінальних справ, пов'язаних із розкраданням держкоштів, а також екс-силовик Георгій Кавкалюк - він, як зазначено у документі, організовував у Молдові протести із застосуванням насильства у жовтні 2022 року та створив "тіньовий уряд" з метою заміни демократично обраного керівництва країни.

П'ятий фігурант списку – російський бізнесмен Ігор Чайка. Він, за версією Брюсселя, "грав роль російського "гаманця", переправляючи кошти в активи фсб у Молдові для посилення там контролю кремля".

Крім того, Рада ЄС 30 травня ввела санкції щодо двох осіб, "причетних до дій, що загрожують незалежності, суверенітету чи територіальній цілісності України". У цей список санкцій потрапили голова молдавської Партії регіонів Олександр Калінін і голова міжнародного фонду допомоги ветеранам та інвалідам спорту IFAVIS Григорій Карамалак, що базується в рф. Обидва мають подвійне молдавсько-російське громадянство.

Калінін, згідно з документом Євросоюзу, "з початку агресивної війни рф проти України подорожував окупованими територіями східної України і надавав підтримку російським збройним силам. Крім того, він публічно просував російські символи вторгнення в Україну та дії росії на сході України".

Кармалюк, який є помічником сенатора від курської області рф олександра бриксіна, за даними ЄС, "взяв участь в організації патріотичних та спортивних заходів на окупованих територіях східної України, за підтримки окупаційної влади".

Введення нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови схвалили 26 травня у Брюсселі посли країн ЄС. Усі фігуранти підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на них поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

"Зусилля з дестабілізації ситуації в Республіці Молдова помітно активізувалися з початком російської агресії проти України і становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці Молдови, її стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання перед обличчям дестабілізуючих дій зовнішніх акторів", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Доповнення

У травні 2022 року Молдова стала кандидатом на вступ до Євросоюзу, подавши заявку щодо прискореної процедури разом з Україною. У лютому президент Молдови Майя Санду звинуватила росію в намірі повалити уряд у Кишиневі. москва відкинула звинувачення. Президент Молдови вважає, що росія не дійшла до кордонів її країни завдяки мужності ЗСУ.

Молдова може приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року включно з Придністров'ям, де наразі присутні російські війська, заявила президент країни Майя Санду в інтерв'ю Bloomberg.

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