ЄС уперше ввів санкції за дестабілізацію Молдови

ukru
29 березня, 17:57 • 274373 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 369093 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304826 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339725 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304480 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221747 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206265 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165270 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537334 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175549 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 37111 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 27847 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 20853 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 14962 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 11829 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394549 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537334 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570440 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567418 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205790 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 369097 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175714 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166565 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137437 перегляди
Актуальне
ЄС уперше ввів санкції за дестабілізацію Молдови

ЄС уперше ввів санкції за дестабілізацію Молдови

Київ • УНН

 • 1621142 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. ЄС уперше ввів санкції за дестабілізацію Молдови. Під штрафні заходи ЄС потрапили п'ятеро людей, включаючи лідера проросійської партії "Шор". Окрім того, двох громадян Молдови та рф внесено до списку санкцій за створення загроз Україні, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Євросоюз уперше ввів санкції за "дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові, підрив чи створення загрози її суверенітету та незалежності". Відповідне рішення Ради ЄС було опубліковано у вівторок, 30 травня, в офіційному журналі Європейського Союзу.

Під штрафні заходи за дестабілізацію Молдови потрапили п'ятеро людей. Чотири з них мають громадянство Молдови. Це лідер проросійської партії "Шор" Ілан Шор, депутат парламенту Молдови від цієї партії Марина Таубер, олігарх Володимир Плахотнюк, проти якого порушено кілька кримінальних справ, пов'язаних із розкраданням держкоштів, а також екс-силовик Георгій Кавкалюк - він, як зазначено у документі, організовував у Молдові протести із застосуванням насильства у жовтні 2022 року та створив "тіньовий уряд" з метою заміни демократично обраного керівництва країни.

П'ятий фігурант списку – російський бізнесмен Ігор Чайка. Він, за версією Брюсселя, "грав роль російського "гаманця", переправляючи кошти в активи фсб у Молдові для посилення там контролю кремля".

Крім того, Рада ЄС 30 травня ввела санкції щодо двох осіб, "причетних до дій, що загрожують незалежності, суверенітету чи територіальній цілісності України". У цей список санкцій потрапили голова молдавської Партії регіонів Олександр Калінін і голова міжнародного фонду допомоги ветеранам та інвалідам спорту IFAVIS Григорій Карамалак, що базується в рф. Обидва мають подвійне молдавсько-російське громадянство.

Калінін, згідно з документом Євросоюзу, "з початку агресивної війни рф проти України подорожував окупованими територіями східної України і надавав підтримку російським збройним силам. Крім того, він публічно просував російські символи вторгнення в Україну та дії росії на сході України".

Кармалюк, який є помічником сенатора від курської області рф олександра бриксіна, за даними ЄС, "взяв участь в організації патріотичних та спортивних заходів на окупованих територіях східної України, за підтримки окупаційної влади".

Введення нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови схвалили 26 травня у Брюсселі посли країн ЄС. Усі фігуранти підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на них поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

"Зусилля з дестабілізації ситуації в Республіці Молдова помітно активізувалися з початком російської агресії проти України і становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці Молдови, її стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання перед обличчям дестабілізуючих дій зовнішніх акторів", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Доповнення

У травні 2022 року Молдова стала кандидатом на вступ до Євросоюзу, подавши заявку щодо прискореної процедури разом з Україною. У лютому президент Молдови Майя Санду звинуватила росію в намірі повалити уряд у Кишиневі. москва відкинула звинувачення. Президент Молдови вважає, що росія не дійшла до кордонів її країни завдяки мужності ЗСУ.

Молдова може приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року включно з Придністров'ям, де наразі присутні російські війська, заявила президент країни Майя Санду в інтерв'ю Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молдова відмовилася від російських газу і електроенергії - прем'єр

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76