Детали

Евросоюз впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости". Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано во вторник, 30 мая, в официальном журнале Европейского Союза.

Под штрафные меры за дестабилизацию Молдовы попали пять человек. Четыре из них имеют гражданство Молдовы. Это лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, депутат парламента Молдовы от этой партии Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк, против которого возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также экс-силовик Георгий Кавкалюк - он, как указано в документе, организовывал в Молдове протесты с применением насилия в октябре 2022 года и создал "теневое правительство" с целью замены демократически избранного руководства страны.

Пятый фигурант списка – российский бизнесмен Игорь Чайка. Он, по версии Брюсселя, "играл роль российского "кошелька", переправляя средства в активы фсб в Молдове для усиления там контроля кремля".

Кроме того, Совет ЕС 30 мая ввел санкции в отношении двух лиц, "причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины". В этот санкционный список попали председатель молдавской Партии регионов Александр Калинин и глава международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак, базирующийся в рф. Оба имеют двойное молдавско-российское гражданство.

Калинин, согласно документу Евросоюза, "с начала агрессивной войны рф против Украины путешествовал по оккупированным территориям восточной Украины и оказывал поддержку российским вооруженным силам. Кроме того, он публично продвигал российские символы вторжения в Украину и действия россии на востоке Украины".

Кармалюк, который является помощником сенатора от курской области рф александра брыксина, по данным ес, "принял участие в организации патриотических и спортивных мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины, при поддержке оккупационных властей".

Введение нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы одобрили 26 мая в Брюсселе послы стран ЕС. Все фигуранты подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд, не позволяющий въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

"Усилия по дестабилизации ситуации в Республике Молдова заметно активизировались с началом российской агрессии против Украины и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Молдовы, ее устойчивости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения перед лицом дестабилизирующих действий внешних акторов", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дополнение

В мае 2022 года Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной. В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в намерении свергнуть правительство в Кишиневе. москва отвергла обвинения. Президент Молдовы считает, что россия не дошла до границ ее страны благодаря мужеству ВСУ.

Молдова может присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году, включая Приднестровье, где сейчас присутствуют российские войска. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Bloomberg.

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