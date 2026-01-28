Європа повинна переглянути технологічну незалежність від США - Politico

Країни Європи мають мати більш "реалістичний" погляд на проблему технологічної незалежності від решти світу, зокрема, від США. Про це в інтерв’ю Politico заявив генеральний директор нідерландського гіганта мікроелектроніки ASML Крістоф Фуке, передає УНН.

Деталі

За словами Фуке, треба реалістично оцінювати, що для цього потрібно і скільки часу це може зайняти.

Заява Фуке з'явилася на тлі зростаючих закликів у Брюсселі до зменшення значної залежності Європи від іноземних технологій на тлі напружених відносин між ЄС і США та занепокоєння щодо Китаю.

Крім того, керівник технологічного відділу Європейської комісії Хенна Вірккунен в інтерв'ю Politico заявила, що залежність Європи "може бути використана проти нас", і закликала континент не залежати від "однієї країни або однієї компанії".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Франція заборонить державним службовцям використовувати американські платформи, включаючи Google Meet, Zoom та Teams, для відеоконференцій. Це рішення є частиною зусиль щодо переведення урядової діяльності на власну технологічну платформу.