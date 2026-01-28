$42.960.17
15:19 • 1730 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
15:18 • 3070 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
14:57 • 3326 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 13872 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 17127 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
10:05 • 23458 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 27941 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26955 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
28 января, 08:19 • 25122 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27971 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 15:20 • 82420 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 62308 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 13:14 • 80437 просмотра
Европа должна пересмотреть технологическую независимость от США - Politico

Кристоф Фуке, гендиректор ASML, призвал Европу к реалистичному взгляду на технологическую независимость. Это происходит на фоне призывов Брюсселя уменьшить зависимость от иностранных технологий.

Европа должна пересмотреть технологическую независимость от США - Politico

Страны Европы должны иметь более "реалистичный" взгляд на проблему технологической независимости от остального мира, в частности, от США. Об этом в интервью Politico заявил генеральный директор нидерландского гиганта микроэлектроники ASML Кристоф Фуке, передает УНН.

Подробности

По словам Фуке, надо реалистично оценивать, что для этого нужно и сколько времени это может занять.

Заявление Фуке появилось на фоне растущих призывов в Брюсселе к уменьшению значительной зависимости Европы от иностранных технологий на фоне напряженных отношений между ЕС и США и обеспокоенности по поводу Китая.

Кроме того, руководитель технологического отдела Европейской комиссии Хенна Вирккунен в интервью Politico заявила, что зависимость Европы "может быть использована против нас", и призвала континент не зависеть от "одной страны или одной компании".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций. Это решение является частью усилий по переводу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираТехнологии
