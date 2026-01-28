Европа должна пересмотреть технологическую независимость от США - Politico

Страны Европы должны иметь более "реалистичный" взгляд на проблему технологической независимости от остального мира, в частности, от США. Об этом в интервью Politico заявил генеральный директор нидерландского гиганта микроэлектроники ASML Кристоф Фуке, передает УНН.

Подробности

По словам Фуке, надо реалистично оценивать, что для этого нужно и сколько времени это может занять.

Заявление Фуке появилось на фоне растущих призывов в Брюсселе к уменьшению значительной зависимости Европы от иностранных технологий на фоне напряженных отношений между ЕС и США и обеспокоенности по поводу Китая.

Кроме того, руководитель технологического отдела Европейской комиссии Хенна Вирккунен в интервью Politico заявила, что зависимость Европы "может быть использована против нас", и призвала континент не зависеть от "одной страны или одной компании".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций. Это решение является частью усилий по переводу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу.