Європа повинна наростити вогневу міць на тлі модернізації армій рф та Китаю

Європа не повинна бути наївною щодо "дестабілізуючої, конфронтаційної" сили російсткої федерації, яка спільно з Китаєм модернізує та розбудовує збройні сили. На тлі цього європейські країни мають наростити реальну вогневу міць, щоб протистояти загрозам, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Празькому оборонному саміті IISS, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Рютте заявив, що Європа повинна реагувати на те, що "росія та Китай значно інвестують у розбудову та модернізацію своїх збройних сил".

З надзвичайною, я б сказав, приголомшливою швидкістю - зазначив Рютте.

Він додав, що розроблені росіянами і китайцями зброя та обладнання використовується проти України, і хоча альянс "працює над тим, щоб якомога швидше припинити цю агресію", Європа не повинна бути наївною щодо майбутнього.

Ця тенденція не зміниться чи не повернеться назад найближчим часом. росія є і в найближчому майбутньому залишатиметься дестабілізуючою та конфронтаційною силою в Європі та світі - зазначив Рютте.

На думку генсека НАТО, незважаючи на прийняття більш амбітних цільових показників витрат на початку цього року, "одних лише грошей не може забезпечити безпеку".

Нам потрібні можливості, реальна вогнева міць, важкі метали, а також нові технології, і саме це потрібно нашій оборонній промисловості в усьому Альянсі, щоб вона могла виробляти швидше, ніж будь-коли, в Європі, а також у Сполучених Штатах. Просто по всьому Альянсу ми виробляємо недостатньо - наголосив Рютте.

Він також додав, що "ми вже змінюємо ситуацію з оборонним виробництвом, і особливо коли йдеться про боєприпаси".

Ми поступово поповнюємо наші запаси та зменшуємо розрив у виробництві з росією - каже він.

Доповнення

Президенти України та Франції скоординували позиції перед засіданням "Коаліції охочих" та обговорили підготовку безпекових гарантій. Також йшлося про оборонну підтримку, санкції та заморожені російські активи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм у рамках майбутніх гарантій безпеки.