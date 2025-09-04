Европа должна нарастить огневую мощь на фоне модернизации армий рф и Китая

Европа не должна быть наивной в отношении "дестабилизирующей, конфронтационной" силы российской федерации, которая совместно с Китаем модернизирует и развивает вооруженные силы. На фоне этого европейские страны должны нарастить реальную огневую мощь, чтобы противостоять угрозам, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Пражском оборонном саммите IISS, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте заявил, что Европа должна реагировать на то, что "россия и Китай значительно инвестируют в развитие и модернизацию своих вооруженных сил".

С чрезвычайной, я бы сказал, ошеломляющей скоростью - отметил Рютте.

Он добавил, что разработанные россиянами и китайцами оружие и оборудование используется против Украины, и хотя альянс "работает над тем, чтобы как можно скорее прекратить эту агрессию", Европа не должна быть наивной в отношении будущего.

Эта тенденция не изменится и не повернется вспять в ближайшее время. россия является и в ближайшем будущем будет оставаться дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и мире - отметил Рютте.

По мнению генсека НАТО, несмотря на принятие более амбициозных целевых показателей расходов в начале этого года, "одних лишь денег не может обеспечить безопасность".

Нам нужны возможности, реальная огневая мощь, тяжелые металлы, а также новые технологии, и именно это нужно нашей оборонной промышленности во всем Альянсе, чтобы она могла производить быстрее, чем когда-либо, в Европе, а также в Соединенных Штатах. Просто по всему Альянсу мы производим недостаточно - подчеркнул Рютте.

Он также добавил, что "мы уже меняем ситуацию с оборонным производством, и особенно когда речь идет о боеприпасах".

Мы постепенно пополняем наши запасы и уменьшаем разрыв в производстве с россией - говорит он.

Дополнение

Президенты Украины и Франции скоординировали позиции перед заседанием "Коалиции желающих" и обсудили подготовку гарантий безопасности. Также речь шла об оборонной поддержке, санкциях и замороженных российских активах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности.