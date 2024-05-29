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Єврокомісія закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

Єврокомісія закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

Київ • УНН

 • 20398 перегляди

Європейська комісія офіційно завершила процедуру верховенства права проти Польщі через майже сім років, заявивши, що серйозної загрози верховенства права в країні більше немає.

Після майже семи років Європейська комісія офіційно завершила процедуру верховенства права проти Польщі. Це стосується процедури відповідно до сьомої статті Договору про ЄС у зв’язку зі звинуваченнями у відсутності незалежності в системі правосуддя. Про рішення комісарів повідомив речник комісії Ерік Мамер у соцмережі Х, пише УНН.

Комісія вважає, що серйозної загрози для верховенства права в Польщі більше немає. Тому відкликала заявку, яка ініціювала цю процедуру у 2017 році. Сьогодні те, що вже було анонсовано, завершено. Комісія поінформувала Раду та Європейський парламент про своє рішення,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Комісія оголосила про намір припинити провадження проти Польщі на початку цього місяця, а минулого тижня отримала зелене світло від країн ЄС. Комісія визнає, що в Польщі запроваджено не всі зміни, але пояснює, що вжиті дії дозволяють закрити процедуру.

Польща відновить буферну зону на кордоні з білоруссю - Туск29.05.24, 13:27 • 17396 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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