Єврокомісія закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права
Київ • УНН
Європейська комісія офіційно завершила процедуру верховенства права проти Польщі через майже сім років, заявивши, що серйозної загрози верховенства права в країні більше немає.
Після майже семи років Європейська комісія офіційно завершила процедуру верховенства права проти Польщі. Це стосується процедури відповідно до сьомої статті Договору про ЄС у зв’язку зі звинуваченнями у відсутності незалежності в системі правосуддя. Про рішення комісарів повідомив речник комісії Ерік Мамер у соцмережі Х, пише УНН.
Комісія вважає, що серйозної загрози для верховенства права в Польщі більше немає. Тому відкликала заявку, яка ініціювала цю процедуру у 2017 році. Сьогодні те, що вже було анонсовано, завершено. Комісія поінформувала Раду та Європейський парламент про своє рішення,
Доповнення
Комісія оголосила про намір припинити провадження проти Польщі на початку цього місяця, а минулого тижня отримала зелене світло від країн ЄС. Комісія визнає, що в Польщі запроваджено не всі зміни, але пояснює, що вжиті дії дозволяють закрити процедуру.
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