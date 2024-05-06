Єврокомісія: в Польщі більше не існує "серйозного порушення верховенства права"
Київ • УНН
Європейська комісія оголосила, що вживає заходів для закриття процедури проти Польщі за статтею 7 Союзного договору щодо порушення верховенства права, оскільки Польща вжила заходів для вирішення питань, пов'язаних з незалежністю судової влади, і визнала верховенство права ЄС.
Європейська комісія оголосила, що робить перші кроки щодо закриття процедури за статтею 7-ю Союзного договору проти Польщі, передбаченої за порушення загальних правил і норм. В Єврокомісії вважають, що в Польщі більше не існує "явного ризику серйозного порушення верховенства права". Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Єврокомісії.
Деталі
У заяві Єврокомісії йдеться, що "явного ризику серйозного порушення верховенства права в Польщі" більше немає.
Зазначається, що Польща розпочала низку законодавчих і незаконодавчих заходів для вирішення проблем, пов'язаних з незалежністю системи правосуддя, визнала верховенство права ЄС і зобов'язалася виконувати всі рішення Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини, що стосуються верховенства права.
Ухвалення чіткої програми у формі Плану дій, представленого Польщею в лютому 2024 року, і той факт, що Польща зробила перші конкретні кроки для реалізації Плану дій, а також визнання Польщею необхідності вирішення проблеми верховенства права, мають безпосереднє відношення до оцінки ризику, проведеної Комісією. Вивчивши ці фактори, Комісія дійшла висновку, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права
Також в Єврокомісії зазначили, що Польща приєдналася до Європейської прокуратури 29 лютого 2024 року.
"Сьогоднішній день знаменує собою нову главу в історії Польщі.. Це результат наполегливої праці поляків і рішучих зусиль уряду з проведення реформ" - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як зазначається, віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова представить аналіз комісії на наступному засіданні Євроради з загальних питань. Після цього, Єврокомісія має намір офіційно відкликати пропозицію за статтею 7-ю Союзного договору проти Польщі.
Нагадаємо
Новий коаліційний уряд Польщі взявся до вирішення суперечки з Брюсселем щодо верховенства права, яка заблокувала доступ до мільярдних коштів. Після чого Польща отримала першу велику суму в 6,3 млрд євро із фонду ЄС для відновлення економіки після пандемії COVID-19.