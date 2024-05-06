Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Европейская комиссия объявила, что делает первые шаги по закрытию процедуры по статье 7-й Союзного договора против Польши, предусмотренной за нарушение общих правил и норм. В Еврокомиссии считают, что в Польше больше не существует "явного риска серьезного нарушения верховенства права". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Детали

В заявлении Еврокомиссии говорится, что "явного риска серьезного нарушения верховенства права в Польше" больше нет.

Отмечается, что Польша начала ряд законодательных и незаконодательных мер для решения проблем, связанных с независимостью системы правосудия, признала верховенство права ЕС и обязалась выполнять все решения Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека, касающиеся верховенства права.

Принятие четкой программы в форме Плана действий, представленного Польшей в феврале 2024 года, и тот факт, что Польша предприняла первые конкретные шаги для реализации Плана действий, а также признание Польшей необходимости решения проблемы верховенства права, имеют непосредственное отношение к оценке риска, проведенной Комиссией. Изучив эти факторы, Комиссия пришла к выводу, что больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права - говорится в заявлении ЕК.

Также в Еврокомиссии отметили, что Польша присоединилась к Европейской прокуратуре 29 февраля 2024 года.

"Сегодняшний день знаменует собой новую главу в истории Польши. Это результат упорного труда поляков и решительных усилий правительства по проведению реформ" - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечается, вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова представит анализ комиссии на следующем заседании Евросовета по общим вопросам. После этого, Еврокомиссия намерена официально отозвать предложение по статье 7-й Союзного договора против Польши.

Напомним

Новое коалиционное правительство Польши приступило к разрешению спора с Брюсселем относительно верховенства права, который заблокировал доступ к миллиардным средствам. После чего Польша получила первую крупную сумму в 6,3 млрд евро из фонда ЕС для восстановления экономики после пандемии COVID-19.