Лідер польської опозиції Дональд Туск пообіцяв “відновити” відносини з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат у прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі Туск пообіцяв “відновити” зв’язки з Брюсселем, а також звернувся до теми розблокування мільярдів євро, заморожених через відступ від демократії попереднього уряду країни. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію польської Газети Виборча.
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"Майже десять років тому, у своїй першій промові як президент Європейської ради, я сказав, що приїхав до Брюсселя з сильним почуттям місії. Думаю, я можу повторити ці слова сьогодні. Місія сьогодні – відновити позиції моєї країни в Європі та зміцнити весь Європейський Союз", – заявив Туск.
Деталі
Кандидат у прем’єр-міністри від опозиції, та ймовірно, майбутній глава польського уряду Дональд Туск зустрівся у Брюсселі із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європарламенту Робертою Мецолою. Як повідомляють польські ЗМІ, метою цих переговорів є розблокування коштів із Фонду реконструкції (158,5 мільярдів злотих) та коштів із Фонду згуртування (350 мільярдів злотих).
Під час зустрічі Дональд Туск пообіцяв “відновити” зв’язки з Брюсселем. Після розмови з Урсулою фон дер Ляєн він сказав, що “Європа жадає серйозної розмови і чесних відносин з Польщею”.
“Я говорив про це на початку свого виступу. Після вчорашньої зустрічі з президентом Анджеєм Дудою я маю підстави для помірного оптимізму, якщо не буде сюрпризів. Усе вказує на те, що ця співпраця буде максимально гармонійною (...)” — підкреслив політик.
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Фон дер Ляєн зазначила, що “рекордна явка на виборах, які відбулися в Польщі 15 жовтня, ще раз показала, що поляки дуже прихильні до демократії”.
“Я знаю, що ми з Дональдом Туском знайдемо багато спільної мови” з питань, починаючи від оборони до чистих технологій і демократії", — сказала вона.
Довідково
Примітно, що візит Туска до Брюсселя відбувається в той момент, коли польська ліберальна опозиція має великі шанси вплинути на консервативного президента Польщі щодо отримання можливості формування нового уряду.
Також відомо, що у четвер Туск візьме участь у саміті Європейської народної партії.