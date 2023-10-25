Лідер польської опозиції Дональд Туск пообіцяв “відновити” відносини з ЄС

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат у прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі Туск пообіцяв “відновити” зв’язки з Брюсселем, а також звернувся до теми розблокування мільярдів євро, заморожених через відступ від демократії попереднього уряду країни. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію польської Газети Виборча.