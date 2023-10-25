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The Guardian

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Лідер польської опозиції Дональд Туск пообіцяв “відновити” відносини з ЄС

Київ • УНН

 • 161735 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат у прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі Туск пообіцяв “відновити” зв’язки з Брюсселем, а також звернувся до теми розблокування мільярдів євро, заморожених через відступ від демократії попереднього уряду країни. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію польської Газети Виборча.

Лідер польської опозиції Дональд Туск пообіцяв “відновити” відносини з ЄС

Цитата

"Майже десять років тому, у своїй першій промові як президент Європейської ради, я сказав, що приїхав до Брюсселя з сильним почуттям місії. Думаю, я можу повторити ці слова сьогодні. Місія сьогодні – відновити позиції моєї країни в Європі та зміцнити весь Європейський Союз", – заявив Туск.

Деталі

Кандидат у прем’єр-міністри від опозиції, та ймовірно, майбутній глава польського уряду Дональд Туск зустрівся у Брюсселі із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європарламенту Робертою Мецолою. Як повідомляють польські ЗМІ, метою цих переговорів є розблокування коштів із Фонду реконструкції (158,5 мільярдів злотих) та коштів із Фонду згуртування (350 мільярдів злотих).

Під час зустрічі Дональд Туск пообіцяв “відновити” зв’язки з Брюсселем. Після розмови з Урсулою фон дер Ляєн він сказав, що “Європа жадає серйозної розмови і чесних відносин з Польщею”.

“Я говорив про це на початку свого виступу. Після вчорашньої зустрічі з президентом Анджеєм Дудою я маю підстави для помірного оптимізму, якщо не буде сюрпризів. Усе вказує на те, що ця співпраця буде максимально гармонійною (...)” — підкреслив політик.

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Фон дер Ляєн зазначила, що “рекордна явка на виборах, які відбулися в Польщі 15 жовтня, ще раз показала, що поляки дуже прихильні до демократії”.

“Я знаю, що ми з Дональдом Туском знайдемо багато спільної мови” з питань, починаючи від оборони до чистих технологій і демократії", — сказала вона.

Довідково

Примітно, що візит Туска до Брюсселя відбувається в той момент, коли польська ліберальна опозиція має великі шанси вплинути на консервативного президента Польщі щодо отримання можливості формування нового уряду.

Також відомо, що у четвер Туск візьме участь у саміті Європейської народної партії.

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