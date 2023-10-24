Спікер польського парламенту від опозиції заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Спікер польського Сенату, представник опозиційної партії «Громадська платформа» Томаш Гродський заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну. Про це він сказав під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Я представляю головну, найсильнішу польську політичну партію, яка буде створювати за результатами виборів новий польський уряд. Я як представник цієї партії хочу вас завірити, що Польща і надалі підтримуватиме Україну», - сказав Гродський.
Він наголосив, що росія є загрозою для глобального миру, а тому потрібно на глобальному рівні виступити проти порушень права.
«Ми також мусимо пропагувати міжнародні санкції, мусимо їх дотримуватися й мусимо боротися проти того, щоб росія не обходила ці санкції. Санкції мусять торкатися, як осіб, так і юридичних суб’єктів, які брали участь нищенні економіки, культури, у викраданні дітей. Український народ може надіятися на підтримку Сенату Польщі», - зазначив Гродський.
Доповнення
Лідер польської опозиції Туск заявив про початок нової ери для Польщі.