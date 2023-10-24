Спикер польского парламента от оппозиции заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Спикер польского Сената, представитель оппозиционной партии «Общественная платформа» Томаш Гродский заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом он сказал во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Я представляю главную, самую сильную польскую политическую партию, которая будет создавать по результатам выборов новое польское правительство. Я как представитель этой партии хочу вас заверить, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину», - сказал Гродский.
Он отметил, что россия является угрозой для глобального мира, а потому нужно на глобальном уровне выступить против нарушений права.
«Мы также должны пропагандировать международные санкции, должны их соблюдать и должны бороться против того, чтобы россия не обходила эти санкции. Санкции должны касаться, как лиц, так и юридических субъектов, которые участвовали в уничтожении экономики, культуры, в похищении детей. Украинский народ может надеяться на поддержку Сената Польши», - отметил Гродский.
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