Спикер польского парламента от оппозиции заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

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«Я представляю главную, самую сильную польскую политическую партию, которая будет создавать по результатам выборов новое польское правительство. Я как представитель этой партии хочу вас заверить, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину», - сказал Гродский.

Он отметил, что россия является угрозой для глобального мира, а потому нужно на глобальном уровне выступить против нарушений права.

«Мы также должны пропагандировать международные санкции, должны их соблюдать и должны бороться против того, чтобы россия не обходила эти санкции. Санкции должны касаться, как лиц, так и юридических субъектов, которые участвовали в уничтожении экономики, культуры, в похищении детей. Украинский народ может надеяться на поддержку Сената Польши», - отметил Гродский.

Дополнение

Лидер польской оппозиции Туск заявил о начале новой эры для Польши.