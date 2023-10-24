Спикер польского парламента от оппозиции заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 4176 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 19995 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 96292 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 55554 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 78261 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 221186 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76067 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124648 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167990 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155867 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 99400 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 94437 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 143046 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66327 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 18830 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 96323 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 143592 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 221206 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 273903 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 325162 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 8766 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 19277 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66755 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57564 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55939 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Спикер польского парламента от оппозиции заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

Киев • УНН

 • 150449 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Спикер польского Сената, представитель оппозиционной партии «Общественная платформа» Томаш Гродский заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом он сказал во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Спикер польского парламента от оппозиции заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

Цитата

«Я представляю главную, самую сильную польскую политическую партию, которая будет создавать по результатам выборов новое польское правительство. Я как представитель этой партии хочу вас заверить, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину», - сказал Гродский.

Он отметил, что россия является угрозой для глобального мира, а потому нужно на глобальном уровне выступить против нарушений права.

«Мы также должны пропагандировать международные санкции, должны их соблюдать и должны бороться против того, чтобы россия не обходила эти санкции. Санкции должны касаться, как лиц, так и юридических субъектов, которые участвовали в уничтожении экономики, культуры, в похищении детей. Украинский народ может надеяться на поддержку Сената Польши», - отметил Гродский.

Дополнение

Лидер польской оппозиции Туск заявил о начале новой эры для Польши.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04