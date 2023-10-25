Лидер польской оппозиции Дональд Туск пообещал "восстановить" отношения с ЕС

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"Почти десять лет назад, в своей первой речи в качестве президента Европейского совета, я сказал, что приехал в Брюссель с сильным чувством миссии. Думаю, я могу повторить эти слова сегодня. Миссия сегодня – восстановить позиции моей страны в Европе и укрепить весь Европейский Союз", – заявил Туск.

Детали

Кандидат в премьер-министры от оппозиции, и вероятно, будущий глава польского правительства Дональд Туск, встретился в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европарламента Робертой Мецолой. Как сообщают польские СМИ, целью этих переговоров является разблокирование средств из Фонда реконструкции (158,5 миллиардов злотых) и средств из Фонда сплочения (350 миллиардов злотых).

Во время встречи Дональд Туск пообещал “восстановить” связи’с Брюсселем. После разговора с Урсулой фон дер Ляйен он сказал, что “Европа жаждет серьезного разговора и честных отношений с Польшей”.

“Я говорил об этом в начале своего выступления. После вчерашней встречи с президентом Анджеем Дудой я имею основания для умеренного оптимизма, если не будет сюрпризов. Все указывает на то, что это сотрудничество будет максимально гармоничным (...)” — подчеркнул политик.

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Фон дер Ляйен отметила, что “рекордная явка на выборах, которые состоялись в Польше 15 октября, еще раз показала, что поляки очень привержены демократии”.

“Я знаю, что мы с Дональдом Туском найдем много общего языка” по вопросам, начиная от обороны до чистых технологий и демократии", — сказала она.

Дополнительно

Примечательно, что визит Туска в Брюссель происходит в тот момент, когда польская либеральная оппозиция имеет большие шансы повлиять на консервативного президента Польши относительно получения возможности формирования нового правительства.

Также известно, что в четверг Туск примет участие в саммите Европейской народной партии.