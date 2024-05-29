Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

Спустя почти семь лет Европейская комиссия официально завершила процедуру верховенства закона против Польши. Это касается процедуры в соответствии с седьмой статьей Договора о ЕС в связи с обвинениями в отсутствии независимости в системе правосудия. О решении Комиссаров сообщил спикер комиссии Эрик Мамер в соцсети Х, пишет УНН.

Комиссия считает, что серьезной угрозы для верховенства права в Польше больше нет. Поэтому отозвала заявку, которая инициировала эту процедуру в 2017 году. Сегодня то, что уже было анонсировано, завершено. Комиссия проинформировала совет и Европейский парламент о своем решении, - говорится в сообщении.

Дополнение

Комиссия объявила о намерении прекратить разбирательства против Польши в начале этого месяца и на прошлой неделе получила зеленый свет от стран ЕС. Комиссия признает, что в Польше введены не все изменения, но объясняет, что предпринятые действия позволяют закрыть процедуру.

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