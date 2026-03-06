Єврокомісії відомо про затримання українців в Угорщині, але там не стали надавати більше коментарів з цього приводу
Київ • УНН
Єврокомісії відомі повідомлення ЗМІ про затримання Угорщиною громадян України, але вона не надає подальших коментарів. Це сталося після затримання інкасаторів "Ощадбанку" з великою сумою грошей та золота.
У Єврокомісії заявили, що їм відомі повідомлення ЗМІ про затриманих Угорщиною напередодні громадян України, але вони не стали надавати подальших коментарів з цього приводу, про що заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.
Нам відомі повідомлення ЗМІ з цього питання, але наразі у нас немає додаткової інформації щодо подій, пов'язаних зі звітом, і я не можу надати жодних коментарів на цьому етапі
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.
Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагала від Угорщини звільнення громадян та пояснень щодо затримання.
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.