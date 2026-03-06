Еврокомиссии известно о задержании украинцев в Венгрии, но там не стали давать больше комментариев по этому поводу
Киев • УНН
Еврокомиссии известны сообщения СМИ о задержании Венгрией граждан Украины, но она не дает дальнейших комментариев. Это произошло после задержания инкассаторов "Ощадбанка" с крупной суммой денег и золота.
В Еврокомиссии заявили, что им известны сообщения СМИ о задержанных Венгрией накануне гражданах Украины, но они не стали давать дальнейших комментариев по этому поводу, о чем заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в пятницу, пишет УНН.
Нам известны сообщения СМИ по этому вопросу, но пока у нас нет дополнительной информации о событиях, связанных с отчетом, и я не могу дать никаких комментариев на этом этапе
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.
Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требовала от Венгрии освобождения граждан и объяснений относительно задержания.
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.