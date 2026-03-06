Еврокомиссии известно о задержании украинцев в Венгрии, но там не стали давать больше комментариев по этому поводу

$43.810.09
50.900.07
ukenru
11:26 • 3060 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 5810 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 10479 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 12076 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 12118 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 12009 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19613 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32785 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35302 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 71818 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.9м/с
64%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 17372 просмотра
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 11509 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 13417 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 17117 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 10765 просмотра
публикации
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 2528 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 10962 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 37475 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 68567 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 81259 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 17511 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 17400 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 19794 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 41043 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 47473 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Еврокомиссии известно о задержании украинцев в Венгрии, но там не стали давать больше комментариев по этому поводу

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Еврокомиссии известны сообщения СМИ о задержании Венгрией граждан Украины, но она не дает дальнейших комментариев. Это произошло после задержания инкассаторов "Ощадбанка" с крупной суммой денег и золота.

Еврокомиссии известно о задержании украинцев в Венгрии, но там не стали давать больше комментариев по этому поводу

В Еврокомиссии заявили, что им известны сообщения СМИ о задержанных Венгрией накануне гражданах Украины, но они не стали давать дальнейших комментариев по этому поводу, о чем заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в пятницу, пишет УНН.

Нам известны сообщения СМИ по этому вопросу, но пока у нас нет дополнительной информации о событиях, связанных с отчетом, и я не могу дать никаких комментариев на этом этапе

- отметил представитель Еврокомиссии.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требовала от Венгрии освобождения граждан и объяснений относительно задержания.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира