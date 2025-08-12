$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 634 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13690 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13640 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16689 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35997 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36947 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40509 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23837 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17586 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14223 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Рубрики
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36963 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40524 перегляди
ЄС запустить цифровий контроль кордонів у жовтні: що зміниться для мандрівників

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Євросоюз з 12 жовтня впроваджує нову цифрову систему в'їзду/виїзду (EES), яка замінить штампування паспортів та додасть біометричну реєстрацію. Це нововведення торкнеться сотень мільйонів туристів та ділових відвідувачів з-за меж ЄС.

ЄС запустить цифровий контроль кордонів у жовтні: що зміниться для мандрівників

Після років відкладань Європейський Союз готується з 12 жовтня розпочати впровадження "Системи в’їзду/виїзду" (EES) – нового цифрового механізму перевірки на кордонах, який замінить штампування паспортів та додасть біометричну реєстрацію. Нововведення торкнеться сотень мільйонів туристів та ділових відвідувачів з-за меж ЄС. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейський Союз завершує останні приготування до запуску своєї масштабної цифрової реформи прикордонного контролю. З 12 жовтня у країнах Шенгенської зони почне діяти "Система в’їзду/виїзду" (EES), яка автоматизує фіксацію перетину кордонів та замінить традиційні штампи в паспортах.

Нова система охопить громадян держав, що не входять до ЄС, але можуть перебувати у Шенгені без візи або за короткостроковою візою до 90 днів у межах 180-денного періоду. Під час першого в’їзду в базу вноситимуть біометричні дані мандрівника – відбитки пальців, фото обличчя та інформацію з проїзних документів. Наступні поїздки протягом трьох років вимагатимуть лише швидкої перевірки цих даних.

ЄС обіцяє, що після початкового етапу впровадження EES прискорить проходження паспортного контролю, підвищить безпеку та допоможе виявляти порушників візового режиму. Водночас експерти попереджають: у перші місяці можливі черги в аеропортах та на сухопутних кордонах.

Особливу увагу приділили маршрутам між Великою Британією та ЄС. Пасажири Eurostar та Eurotunnel проходитимуть попередню реєстрацію біометрії перед посадкою. В Дуврі для автомобілістів і пасажирів автобусів встановлять спеціальні кіоски, а згодом мандрівники зможуть користуватися мобільним застосунком для самостійної реєстрації.

Система не діятиме в Ірландії та на Кіпрі, які залишаються поза Шенгеном. Не зобов’язані реєструватися й власники посвідок на проживання в ЄС та деякі інші категорії.

Запровадження EES – лише перший етап цифровізації кордонів. У 2026 році планують запустити ETIAS – систему попередньої онлайн-авторизації для безвізових відвідувачів, подібну до американської ESTA.

Таким чином, уже найближчими роками подорожі до Європи для іноземців стануть повністю цифровими, а штамп у паспорті остаточно залишиться в минулому.

Нагадаємо

Європейська комісія оголосила, що нова система в'їзду/виїзду (EES) запрацює з 12 жовтня 2025 року. Вона буде поступово реєструвати дані громадян третіх країн, замінюючи штампи в паспортах.

Степан Гафтко

