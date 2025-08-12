ЄС запустить цифровий контроль кордонів у жовтні: що зміниться для мандрівників

Після років відкладань Європейський Союз готується з 12 жовтня розпочати впровадження "Системи в’їзду/виїзду" (EES) – нового цифрового механізму перевірки на кордонах, який замінить штампування паспортів та додасть біометричну реєстрацію. Нововведення торкнеться сотень мільйонів туристів та ділових відвідувачів з-за меж ЄС. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейський Союз завершує останні приготування до запуску своєї масштабної цифрової реформи прикордонного контролю. З 12 жовтня у країнах Шенгенської зони почне діяти "Система в’їзду/виїзду" (EES), яка автоматизує фіксацію перетину кордонів та замінить традиційні штампи в паспортах.

Нова система охопить громадян держав, що не входять до ЄС, але можуть перебувати у Шенгені без візи або за короткостроковою візою до 90 днів у межах 180-денного періоду. Під час першого в’їзду в базу вноситимуть біометричні дані мандрівника – відбитки пальців, фото обличчя та інформацію з проїзних документів. Наступні поїздки протягом трьох років вимагатимуть лише швидкої перевірки цих даних.

ЄС обіцяє, що після початкового етапу впровадження EES прискорить проходження паспортного контролю, підвищить безпеку та допоможе виявляти порушників візового режиму. Водночас експерти попереджають: у перші місяці можливі черги в аеропортах та на сухопутних кордонах.

Особливу увагу приділили маршрутам між Великою Британією та ЄС. Пасажири Eurostar та Eurotunnel проходитимуть попередню реєстрацію біометрії перед посадкою. В Дуврі для автомобілістів і пасажирів автобусів встановлять спеціальні кіоски, а згодом мандрівники зможуть користуватися мобільним застосунком для самостійної реєстрації.

Система не діятиме в Ірландії та на Кіпрі, які залишаються поза Шенгеном. Не зобов’язані реєструватися й власники посвідок на проживання в ЄС та деякі інші категорії.

Запровадження EES – лише перший етап цифровізації кордонів. У 2026 році планують запустити ETIAS – систему попередньої онлайн-авторизації для безвізових відвідувачів, подібну до американської ESTA.

Таким чином, уже найближчими роками подорожі до Європи для іноземців стануть повністю цифровими, а штамп у паспорті остаточно залишиться в минулому.

Нагадаємо

