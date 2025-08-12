ЕС запустит цифровой пограничный контроль в октябре: что изменится для путешественников

После многих лет откладывания Европейский Союз готовится с 12 октября начать внедрение "Системы въезда/выезда" (EES) – нового цифрового механизма проверки на границах, который заменит штампование паспортов и добавит биометрическую регистрацию. Нововведение коснется сотен миллионов туристов и деловых посетителей из-за пределов ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз завершает последние приготовления к запуску своей масштабной цифровой реформы пограничного контроля. С 12 октября в странах Шенгенской зоны начнет действовать "Система въезда/выезда" (EES), которая автоматизирует фиксацию пересечения границ и заменит традиционные штампы в паспортах.

Новая система охватит граждан государств, не входящих в ЕС, но могущих находиться в Шенгене без визы или по краткосрочной визе до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Во время первого въезда в базу будут вноситься биометрические данные путешественника – отпечатки пальцев, фото лица и информация из проездных документов. Следующие поездки в течение трех лет будут требовать лишь быстрой проверки этих данных.

ЕС обещает, что после начального этапа внедрения EES ускорит прохождение паспортного контроля, повысит безопасность и поможет выявлять нарушителей визового режима. В то же время эксперты предупреждают: в первые месяцы возможны очереди в аэропортах и на сухопутных границах.

Особое внимание уделили маршрутам между Великобританией и ЕС. Пассажиры Eurostar и Eurotunnel будут проходить предварительную регистрацию биометрии перед посадкой. В Дувре для автомобилистов и пассажиров автобусов установят специальные киоски, а впоследствии путешественники смогут пользоваться мобильным приложением для самостоятельной регистрации.

Система не будет действовать в Ирландии и на Кипре, которые остаются вне Шенгена. Не обязаны регистрироваться и владельцы видов на жительство в ЕС и некоторые другие категории.

Введение EES – лишь первый этап цифровизации границ. В 2026 году планируют запустить ETIAS – систему предварительной онлайн-авторизации для безвизовых посетителей, подобную американской ESTA.

Таким образом, уже в ближайшие годы путешествия в Европу для иностранцев станут полностью цифровыми, а штамп в паспорте окончательно останется в прошлом.

Напомним

Европейская комиссия объявила, что новая система въезда/выезда (EES) заработает с 12 октября 2025 года. Она будет постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, заменяя штампы в паспортах.