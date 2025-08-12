ЕС запустит цифровой пограничный контроль в октябре: что изменится для путешественников

$41.450.06
48.200.00
ukenru
13:48 • 5780 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7420 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12643 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27842 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29715 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34869 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22410 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17050 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13924 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14923 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
35%
755мм
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 12754 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29919 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 26259 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 38228 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 29935 просмотра
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 5782 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 27844 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 29716 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 34870 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 30154 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 30109 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 28945 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 185615 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 128478 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 244472 просмотра
Актуальное
Truth Social
Facebook
Старлинк
COVID-19
Financial Times

ЕС запустит цифровой пограничный контроль в октябре: что изменится для путешественников

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Евросоюз с 12 октября вводит новую цифровую систему въезда/выезда (EES), которая заменит штампование паспортов и добавит биометрическую регистрацию. Это нововведение коснется сотен миллионов туристов и деловых посетителей из-за пределов ЕС.

ЕС запустит цифровой пограничный контроль в октябре: что изменится для путешественников

После многих лет откладывания Европейский Союз готовится с 12 октября начать внедрение "Системы въезда/выезда" (EES) – нового цифрового механизма проверки на границах, который заменит штампование паспортов и добавит биометрическую регистрацию. Нововведение коснется сотен миллионов туристов и деловых посетителей из-за пределов ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз завершает последние приготовления к запуску своей масштабной цифровой реформы пограничного контроля. С 12 октября в странах Шенгенской зоны начнет действовать "Система въезда/выезда" (EES), которая автоматизирует фиксацию пересечения границ и заменит традиционные штампы в паспортах.

Новая система охватит граждан государств, не входящих в ЕС, но могущих находиться в Шенгене без визы или по краткосрочной визе до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Во время первого въезда в базу будут вноситься биометрические данные путешественника – отпечатки пальцев, фото лица и информация из проездных документов. Следующие поездки в течение трех лет будут требовать лишь быстрой проверки этих данных.

ЕС обещает, что после начального этапа внедрения EES ускорит прохождение паспортного контроля, повысит безопасность и поможет выявлять нарушителей визового режима. В то же время эксперты предупреждают: в первые месяцы возможны очереди в аэропортах и на сухопутных границах.

Особое внимание уделили маршрутам между Великобританией и ЕС. Пассажиры Eurostar и Eurotunnel будут проходить предварительную регистрацию биометрии перед посадкой. В Дувре для автомобилистов и пассажиров автобусов установят специальные киоски, а впоследствии путешественники смогут пользоваться мобильным приложением для самостоятельной регистрации.

Система не будет действовать в Ирландии и на Кипре, которые остаются вне Шенгена. Не обязаны регистрироваться и владельцы видов на жительство в ЕС и некоторые другие категории.

Введение EES – лишь первый этап цифровизации границ. В 2026 году планируют запустить ETIAS – систему предварительной онлайн-авторизации для безвизовых посетителей, подобную американской ESTA.

Таким образом, уже в ближайшие годы путешествия в Европу для иностранцев станут полностью цифровыми, а штамп в паспорте окончательно останется в прошлом.

Напомним

Европейская комиссия объявила, что новая система въезда/выезда (EES) заработает с 12 октября 2025 года. Она будет постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, заменяя штампы в паспортах.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Республика Ирландия
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Кипр