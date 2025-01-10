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ЄС занепокоєний щодо можливого скасування Трампом санкцій проти рф - FT

ЄС занепокоєний щодо можливого скасування Трампом санкцій проти рф - FT

Київ • УНН

 • 28222 перегляди

Європейський Союз аналізує сотні указів Байдена через побоювання їх скасування Трампом після інавгурації. Особлива увага приділяється санкціям проти росії.

Європейський Союз занепокоєний, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може скасувати санкції США проти росії та інші заходи часів президента Джо Байдена, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Чиновники ЄС аналізують сотні указів і санкцій, запроваджених президентом США Джо Байденом, на тлі стурбованості тим, що Дональд Трамп скасує їх, що може перевернути міжнародні відносини і торгівлю", - пише видання.

Брюссель, як вказано, стурбований тим, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника просто тому, що їх було ухвалено Байденом, не особливо замислюючись про вплив таких кроків на європейських союзників.

Високопосадовці Європейської комісії наказали переглянути укази Байдена - від санкцій проти росії до торгівлі та кібербезпеки - щоб з'ясувати, які скасування можуть вплинути на блок чи підірвати його власні заходи, за словами трьох осіб, поінформованих про ініціативу.

Поспіх перед інавгурацією Трампа 20 січня наголошує на невпевненості ЄС у можливих діях обраного президента, коли він повернеться до Білого дому, після погроз, які він уже висловлював на адресу близьких союзників США, зазначає видання.

Трамп заявив, що США претендуватиме на території Канади, Гренландії та Панамський канал - NBC26.12.24, 11:27 • 20483 перегляди

"Найбільше занепокоєння ЄС у тому, що Трамп скасує численні укази Байдена, які вводили санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну з 2022 року", заявили чиновники. Представники блоку сподіваються, що Трамп збереже ці санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль у будь-яких можливих переговорах з москвою щодо припинення вогню.

Представник перехідної команди Трампа сказав, що обраний президент отримав "гучний мандат на виконання обіцянок, які він дав під час передвиборчої кампанії, та порушення статусу-кво у Вашингтоні".

Влітку минулого року Єврокомісія створила внутрішню групу старших посадових осіб для розробки стратегії щодо потенційних наслідків другого президентства Трампа та того, як їх стримувати чи реагувати на них.

Це здебільшого було зосереджено на таких питаннях, як потенційні торговельні конфлікти, скорочення підтримки США для України та можлива зміна прихильності Вашингтона до європейської оборони та безпеки.

Виконавчі укази видаються лише президентами і можуть бути скасовані будь-коли. Зазвичай, новий президент переглядає існуючі укази невдовзі після вступу на посаду. У 2017 році Трамп скасував відлигу на Кубі, введену його тодішнім попередником Бараком Обамою, і вийшов із Паризької угоди щодо клімату. Через рік він припинив участь США в ядерній угоді з Іраном, укладеної за посередництва адміністрації Обами.

"Занепокоєння полягає в тому, що він вирішить скасувати все лише тому, що це зробив Байден, - сказав один із людей. - Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас".

Байден збирається ввести нові санкції проти рф до приходу Трампа - Reuters09.01.25, 14:04 • 25652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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