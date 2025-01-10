ЕС обеспокоен возможной отменой Трампом санкций против рф - FT

Европейский Союз обеспокоен, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отменить санкции США против россии и другие меры времен президента Джо Байдена, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Чиновники ЕС анализируют сотни указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне обеспокоенности тем, что Дональд Трамп отменит их, что может перевернуть международные отношения и торговлю", - пишет издание.

Брюссель, как указано, обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что они были приняты Байденом, не особо задумываясь о влиянии таких шагов на европейских союзников.

Высокопоставленные чиновники Европейской комиссии приказали пересмотреть указы Байдена - от санкций против россии до торговли и кибербезопасности - чтобы выяснить, какие отмены могут повлиять на блок или подорвать его собственные меры, по словам трех человек, информированных об инициативе.

Спешка перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает неуверенность ЕС в возможных действиях избранного президента, когда он вернется в Белый дом, после угроз, которые он уже высказывал в адрес близких союзников США, отмечает издание.

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"Наибольшее беспокойство ЕС в том, что Трамп отменит многочисленные указы Байдена, которые вводили санкции против россии за ее полномасштабное вторжение в Украину с 2022 года", заявили чиновники. Представители блока надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их как потенциальный рычаг в любых возможных переговорах с москвой о прекращении огня.

Представитель переходной команды Трампа сказал, что избранный президент получил "громкий мандат на выполнение обещаний, которые он дал во время предвыборной кампании, и нарушение статуса-кво в Вашингтоне".

Летом прошлого года Еврокомиссия создала внутреннюю группу старших должностных лиц для разработки стратегии относительно потенциальных последствий второго президентства Трампа и того, как их сдерживать или реагировать на них.

Это в основном было сосредоточено на таких вопросах, как потенциальные торговые конфликты, сокращение поддержки США для Украины и возможное изменение приверженности Вашингтона к европейской обороне и безопасности.

Исполнительные указы издаются только президентами и могут быть отменены в любой момент. Обычно, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп отменил оттепель на Кубе, введенную его тогдашним предшественником Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. Через год он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, заключенной при посредничестве администрации Обамы.

"Беспокойство заключается в том, что он решит отменить все только потому, что это сделал Байден, - сказал один из людей. - Нам нужно знать, как это может повлиять на нас".

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