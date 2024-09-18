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ЄС вирахує 200 млн євро штрафів із фондів допомоги Угорщині через відмову країни платити

ЄС вирахує 200 млн євро штрафів із фондів допомоги Угорщині через відмову країни платити

Київ • УНН

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Штраф накладено за тривалі обмеження права на притулок, які Угорщина відмовляється скасовувати.

Європейська комісія запустила спеціальну процедуру для вирахування штрафу в розмірі 200 мільйонів євро, накладеного Європейським судом (ЄСП) на Угорщину за тривалі обмеження права на притулок. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

Штраф має бути виплачений Європейській комісії одноразово.

Будапешт пропустив перший термін наприкінці серпня, що спонукало виконавчу владу ЄС направити другий запит на виплату з терміном 17 вересня.

Оскільки і цей запит було проігноровано, Єврокомісія заявила в середу, що активує так звану «процедуру взаємозаліку», щоб вирахувати штраф у розмірі 200 мільйонів євро з виділеної Угорщині частки коштів ЄС.

У рамках цієї процедури будуть розглянуті фінансові пакети, які, як очікується, будуть виділені Угорщині найближчими тижнями. Близько 21 мільярда євро з фондів згуртування і відновлення, призначених для Угорщини, залишаються замороженими через зниження рівня правопорядку.

«Відсьогодні ми переходимо до фази «взаємозаліку», - заявив у середу представник Єврокомісії.

«Теоретично можна розглядати будь-які платежі, ніщо не виключається, але, вочевидь, це займе деякий час, нам потрібно визначити, що саме та ідентифікувати платежі, які можуть поглинути відповідний штраф».

Паралельно Угорщині загрожує штраф у розмірі 1 мільйона євро за кожен день, коли вона продовжує ігнорувати рішення Європейського суду і зберігає обмеження, які не дають змоги мігрантам користуватися повним доступом до права на притулок. Загальна сума штрафу наближається до 100 мільйонів євро.

Будапешт має відповісти Єврокомісії, пояснивши, які заходи, якщо такі є, він запровадив, щоб виконати рішення суду. Оскільки відповіді не надійшло, виконавча влада направила першу платіжну вимогу про стягнення штрафу, на що відводиться 45 днів.

Постанова Європейського суду, в якій суддя назвав дії Угорщини «безпрецедентним і винятково серйозним порушенням законодавства ЄС», викликала люту реакцію прем'єр-міністра Віктора Орбана, який назвав багатомільйонний штраф «обурливим і неприйнятним».

У відповідь його уряд пригрозив відправити мігрантів до Бельгії «добровільно» і «безкоштовно», що стало б безпрецедентним випадком інструменталізації міграції однією державою-членом ЄС проти іншої.

Перевезення мігрантів ще не відбулося, але ця схема вже зазнала запеклої критики з боку влади Бельгії та ЄС.

Суперечка, що стала новою главою в десятирічному протистоянні Брюсселя і Будапешта, посилюється зростаючою занепокоєністю з приводу рішення Угорщини поширити свою схему Національної карти на громадян Росії та Білорусі, що, за попередженням Комісії, може дати змогу обійти санкції і створити загрозу для «всієї» Шенгенської зони.

Будапешт категорично заперечує будь-які ризики для внутрішньої безпеки, стверджуючи, що поширення системи на російських і білоруських громадян необхідне для пом'якшення проблеми нестачі робочої сили всередині країни і надання роботодавцям «простішої процедури» залучення іноземних працівників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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