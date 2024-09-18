ЕС вычтет 200 млн евро штрафов из фондов помощи Венгрии из-за отказа страны платить

Европейская комиссия запустила специальную процедуру для вычета штрафа в размере 200 миллионов евро, наложенного Европейским судом (ЕСП) на Венгрию за длительные ограничения права на убежище. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Штраф должен быть выплачен Европейской комиссии единовременно.

Будапешт пропустил первый срок в конце августа, что побудило исполнительную власть ЕС направить второй запрос на выплату со сроком 17 сентября.

Поскольку и этот запрос был проигнорирован, Еврокомиссия заявила в среду, что активирует так называемую "процедуру взаимозачета", чтобы вычесть штраф в размере 200 миллионов евро из выделенной Венгрии доли средств ЕС.

В рамках этой процедуры будут рассмотрены финансовые пакеты, которые, как ожидается, будут выделены Венгрии в ближайшие недели. Около 21 миллиарда евро из фондов сплочения и восстановления, предназначенных для Венгрии, остаются замороженными из-за снижения уровня правопорядка.

"С сегодняшнего дня мы переходим к фазе "взаимозачета", - заявил в среду представитель Еврокомисси.

"Теоретически можно рассматривать любые платежи, ничто не исключается, но, очевидно, это займет некоторое время, нам нужно определить, что именно и идентифицировать платежи, которые могут поглотить соответствующий штраф".

Параллельно Венгрии грозит штраф в размере 1 миллиона евро за каждый день, когда она продолжает игнорировать решение Европейского суда и сохраняет ограничения, не позволяющие мигрантам пользоваться полным доступом к праву на убежище. Общая сумма штрафа приближается к 100 миллионам евро.

Будапешт должен ответить Еврокомиссии, объяснив, какие меры, если таковые имеются, он ввел, чтобы выполнить решение суда. Поскольку ответ не поступил, исполнительная власть направила первое платежное требование о взыскании штрафа, на что отводится 45 дней.

Постановление Европейского суда, в котором судья назвал действия Венгрии "беспрецедентным и исключительно серьезным нарушением законодательства ЕС", вызвало яростную реакцию премьер-министра Виктора Орбана, который назвал многомиллионный штраф "возмутительным и неприемлемым".

В качестве ответной меры его правительство пригрозило отправить мигрантов в Бельгию "добровольно" и "бесплатно", что стало бы беспрецедентным случаем инструментализации миграции одним государством-членом ЕС против другого.

Перевозка мигрантов еще не состоялась, но эта схема уже подверглась ожесточенной критике со стороны властей Бельгии и ЕС.

Спор, ставший новой главой в десятилетнем противостоянии Брюсселя и Будапешта, усугубляется растущей обеспокоенностью по поводу решения Венгрии распространить свою схему Национальной карты на граждан России и Белоруссии, что, по предупреждению Комиссии, может позволить обойти санкции и создать угрозу для "всей" Шенгенской зоны.

Будапешт категорически отрицает какие-либо риски для внутренней безопасности, утверждая, что распространение системы на российских и белорусских граждан необходимо для смягчения проблемы нехватки рабочей силы внутри страны и предоставления работодателям "более простой процедуры" привлечения иностранных работников.