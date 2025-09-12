Єврокомісія виділяє 40 мільйонів євро на підготовку України до зими
Київ • УНН
Європейська Комісія виділяє 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підготовки України до зими. Кошти забезпечать матеріали для укриттів, ремонт житла, доступ до води, санітарії та опалення.
Європейська Комісія виділяє додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити вже четверту зиму в умовах агресивної війни росії. Ця нова підтримка посилить готовність країни до зими та захистить цивільне населення від екстремального холоду. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, пише УНН.
Даталі
Зазначається, що партнери ЄС з надання гуманітарної допомоги забезпечать постачання матеріалів для укриттів, ремонт пошкоджених житлових будинків та центрів для переміщених осіб, покращення доступу до води, санітарії та опалення.
Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та матеріали для утеплення, а також створення пунктів обігріву. Особлива увага буде приділена вразливим групам населення, зокрема людям похилого віку, дітям, особам з інвалідністю та переміщеним сім’ям, які проживають у колективних центрах
Також повідомляється, що через Механізм цивільного захисту ЄС направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги. У відповідь на масштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця допомога включає енергетичне обладнання, таке як 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів і мільйони енергоощадних світлодіодних ламп.
Паралельно ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. Також ЄС успішно координував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 країнах Європи для лікування.
