$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
10:50 • 540 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 3922 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 12344 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 10674 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 12649 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36569 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38808 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52149 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 80186 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39991 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Еврокомиссия выделяет 40 миллионов евро на подготовку Украины к зиме

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Европейская Комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи для подготовки Украины к зиме. Средства обеспечат материалы для укрытий, ремонт жилья, доступ к воде, санитарии и отоплению.

Еврокомиссия выделяет 40 миллионов евро на подготовку Украины к зиме

Европейская Комиссия выделяет дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить уже четвертую зиму в условиях агрессивной войны россии. Эта новая поддержка усилит готовность страны к зиме и защитит гражданское население от экстремального холода. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что партнеры ЕС по оказанию гуманитарной помощи обеспечат поставки материалов для укрытий, ремонт поврежденных жилых домов и центров для перемещенных лиц, улучшение доступа к воде, санитарии и отоплению.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и материалы для утепления, а также создание пунктов обогрева. Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, в частности пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и перемещенным семьям, проживающим в коллективных центрах

- говорится в сообщении.

ЕС продлевает санкции против россии и готовит новый пакет - Каллас12.09.25, 13:15 • 620 просмотров

Также сообщается, что через Механизм гражданской защиты ЕС направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи. В ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта помощь включает энергетическое оборудование, такое как 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.

Параллельно ЕС и его государства-члены мобилизовали более 4,2 миллиарда евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Также ЕС успешно координировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 странах Европы для лечения.

Подласа рассказала, какие взносы будет делать Украина в ЕС после вступления12.09.25, 12:30 • 1646 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
благотворительность
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина