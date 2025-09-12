Еврокомиссия выделяет 40 миллионов евро на подготовку Украины к зиме

Европейская Комиссия выделяет дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить уже четвертую зиму в условиях агрессивной войны россии. Эта новая поддержка усилит готовность страны к зиме и защитит гражданское население от экстремального холода. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет УНН.

Отмечается, что партнеры ЕС по оказанию гуманитарной помощи обеспечат поставки материалов для укрытий, ремонт поврежденных жилых домов и центров для перемещенных лиц, улучшение доступа к воде, санитарии и отоплению.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и материалы для утепления, а также создание пунктов обогрева. Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, в частности пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и перемещенным семьям, проживающим в коллективных центрах