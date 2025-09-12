Еврокомиссия выделяет 40 миллионов евро на подготовку Украины к зиме
Европейская Комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи для подготовки Украины к зиме. Средства обеспечат материалы для укрытий, ремонт жилья, доступ к воде, санитарии и отоплению.
Европейская Комиссия выделяет дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить уже четвертую зиму в условиях агрессивной войны россии. Эта новая поддержка усилит готовность страны к зиме и защитит гражданское население от экстремального холода. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет УНН.
Отмечается, что партнеры ЕС по оказанию гуманитарной помощи обеспечат поставки материалов для укрытий, ремонт поврежденных жилых домов и центров для перемещенных лиц, улучшение доступа к воде, санитарии и отоплению.
Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и материалы для утепления, а также создание пунктов обогрева. Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, в частности пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и перемещенным семьям, проживающим в коллективных центрах
Также сообщается, что через Механизм гражданской защиты ЕС направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи. В ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта помощь включает энергетическое оборудование, такое как 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.
Параллельно ЕС и его государства-члены мобилизовали более 4,2 миллиарда евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Также ЕС успешно координировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 странах Европы для лечения.
