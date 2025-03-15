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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ЄС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

Київ • УНН

 • 24637 перегляди

Євросоюз має намір і надалі надавати Україні зброю, щоб забезпечити сильну позицію на переговорах та захист від можливих атак. Представники ЄС не погодяться на припинення поставок, навіть якщо цього вимагатиме рф.

ЄС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

Європейський Союз має намір продовжувати надання військової допомоги Україні навіть у випадку тимчасового перемир'я з рф. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Дипломати в Брюсселі наголошують, що постачання зброї не припиняться, оскільки ЄС прагне забезпечити Україні сильну позицію для ведення мирних переговорів і захисту від потенційних нових атак з боку агресора.

За словами дипломатів, ключова мета Євросоюзу полягає в тому, щоб Україна мала можливість вибрати оптимальний момент для переговорів, при цьому залишаючись надійно захищеною від можливих атак. Також зазначено, що під час потенційного тимчасового припинення вогню необхідно підтримувати Україну озброєнням, щоб вона могла вистояти і не дозволити агресору перегрупуватися для нових ударів.

Представники ЄС не погоджуються на припинення поставок озброєнь, навіть якщо рф вимагатиме цього як умову перемир'я. Вони вважають, що забезпечення оборонних можливостей України є важливим для її безпеки і стабільності на континенті.

Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найбільш сильній позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я

– зі слів одного європейського дипломата.

Додамо

У понеділок, 17 березня, міністри закордонних справ ЄС обговорять подальші кроки щодо припинення вогню та підтримки України на засіданні Ради ЄС. Під час зустрічі очікується участь українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який буде долучений до обговорень через відеозв'язок.

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Серед інших важливих питань - ініціатива щодо нового пакету військової допомоги Україні, що включає постачання артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, а також навчання українських військових бригад. Очікується, що фінансова допомога складе від 20 до 40 мільярдів євро.

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