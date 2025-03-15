ЕС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

Европейский Союз намерен продолжать оказание военной помощи Украине даже в случае временного перемирия с рф. Об этом сообщает DW, передает УНН.

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Дипломаты в Брюсселе подчеркивают, что поставки оружия не прекратятся, поскольку ЕС стремится обеспечить Украине сильную позицию для ведения мирных переговоров и защиты от потенциальных новых атак со стороны агрессора.

По словам дипломатов, ключевая цель Евросоюза заключается в том, чтобы Украина имела возможность выбрать оптимальный момент для переговоров, при этом оставаясь надежно защищенной от возможных атак. Также отмечено, что во время потенциального временного прекращения огня необходимо поддерживать Украину вооружением, чтобы она могла выстоять и не позволить агрессору перегруппироваться для новых ударов.

Представители ЕС не соглашаются на прекращение поставок вооружений, даже если рф будет требовать этого как условие перемирия. Они считают, что обеспечение оборонных возможностей Украины является важным для ее безопасности и стабильности на континенте.

Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор будет требовать этого как условие перемирия