ЕС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16903 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31741 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66379 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215875 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123905 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392753 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311605 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213971 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244335 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255182 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23845 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46658 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133355 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15818 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15209 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133361 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215879 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392754 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254938 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311606 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3666 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15213 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46662 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72320 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57385 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

ЕС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

Киев • УНН

 • 24624 просмотра

Евросоюз намерен и в дальнейшем предоставлять Украине оружие, чтобы обеспечить сильную позицию на переговорах и защиту от возможных атак. Представители ЕС не согласятся на прекращение поставок, даже если этого будет требовать рф.

ЕС продовжить військову допомогу Україні навіть за тимчасового перемир'я - DW

Европейский Союз намерен продолжать оказание военной помощи Украине даже в случае временного перемирия с рф. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Дипломаты в Брюсселе подчеркивают, что поставки оружия не прекратятся, поскольку ЕС стремится обеспечить Украине сильную позицию для ведения мирных переговоров и защиты от потенциальных новых атак со стороны агрессора.

По словам дипломатов, ключевая цель Евросоюза заключается в том, чтобы Украина имела возможность выбрать оптимальный момент для переговоров, при этом оставаясь надежно защищенной от возможных атак. Также отмечено, что во время потенциального временного прекращения огня необходимо поддерживать Украину вооружением, чтобы она могла выстоять и не позволить агрессору перегруппироваться для новых ударов.

Представители ЕС не соглашаются на прекращение поставок вооружений, даже если рф будет требовать этого как условие перемирия. Они считают, что обеспечение оборонных возможностей Украины является важным для ее безопасности и стабильности на континенте.

Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор будет требовать этого как условие перемирия

– со слов одного европейского дипломата.

Добавим

В понедельник, 17 марта, министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие шаги по прекращению огня и поддержке Украины на заседании Совета ЕС. Во время встречи ожидается участие украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, который будет приобщен к обсуждениям через видеосвязь.

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке14.03.25, 16:57 • 143799 просмотров

Среди других важных вопросов - инициатива по новому пакету военной помощи Украине, включающая поставки артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, а также обучение украинских военных бригад. Ожидается, что финансовая помощь составит от 20 до 40 миллиардов евро.

Страны G7 подтвердили поддержку Украины и призвали россию к прекращению огня14.03.25, 21:33 • 19417 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Европейский Союз
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20