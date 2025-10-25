ЄС готовий діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів - фон дер Ляєн

$41.900.00
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 13460 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 15418 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21591 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 16730 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 17587 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31694 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48404 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37276 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38535 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25 • 7664 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 17069 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 13903 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto25 жовтня, 07:41 • 11241 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 13888 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 14046 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21599 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 34949 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 56967 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 50813 перегляди
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 3914 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 14043 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 17208 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 21275 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 24337 перегляди
ЄС готовий діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає всі варіанти реагування на загрозу з боку Китаю щодо рідкісноземельних елементів. Китай посилив експортний контроль над цими елементами та матеріалами для акумуляторів, що становить значний ризик для європейської промисловості.

ЄС готовий діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає всі варіанти реагування на загрозу з боку Китаю у питанні рідкісноземельних елементів. Про це фон дер Ляєн заявила на Берлінському глобальному діалозі, передає УНН.

Деталі

"Говорячи про незалежність. Є багато областей, які я могла би розглянути. Але сьогодні я хочу зосередитися на одному вкрай чутливому прикладі, який відбувається саме зараз. В останні тижні та місяці Китай різко посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами та матеріалами для акумуляторів. Принаймні певною мірою це є частиною ширших економічних тертя між Китаєм та США. Але це має великий вплив на нас тут, у Європі. Ми всі знаємо, наскільки важливі рідкісноземельні елементи для нашої промисловості – чи то для автомобілів, напівпровідників, чи військової техніки", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, рішення, оголошені китайським урядом 9 жовтня, становлять значний ризик.

"По суті, ці дії серйозно завадять іншим країнам розвивати рідкісноземельну промисловість. Це загрожує стабільності глобальних ланцюгів поставок і матиме прямий вплив на європейські компанії. Якщо врахувати, що понад 90% нашого споживання рідкоземельних магнітів імпортується з Китаю, то ви бачите ризики для Європи та її найбільш стратегічних промислових секторів. Від автомобілебудування до промислових двигунів, від оборони до аерокосмічної промисловості, від чіпів штучного інтелекту до центрів обробки даних. У короткостроковій перспективі ми зосереджуємося на пошуку рішень з нашими китайськими колегами. Але ми готові використати всі інструменти, що є в нашому арсеналі, щоб реагувати, якщо це буде необхідно. І ми працюватимемо з нашими партнерами з G7 над скоординованою відповіддю", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Китай оголосив про посилення експорту рідкісноземельних технологій, тим самим розширюючи обмеження, які стали джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Європейська комісія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн