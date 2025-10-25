ЄС готовий діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає всі варіанти реагування на загрозу з боку Китаю у питанні рідкісноземельних елементів. Про це фон дер Ляєн заявила на Берлінському глобальному діалозі, передає УНН.

Деталі

"Говорячи про незалежність. Є багато областей, які я могла би розглянути. Але сьогодні я хочу зосередитися на одному вкрай чутливому прикладі, який відбувається саме зараз. В останні тижні та місяці Китай різко посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами та матеріалами для акумуляторів. Принаймні певною мірою це є частиною ширших економічних тертя між Китаєм та США. Але це має великий вплив на нас тут, у Європі. Ми всі знаємо, наскільки важливі рідкісноземельні елементи для нашої промисловості – чи то для автомобілів, напівпровідників, чи військової техніки", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, рішення, оголошені китайським урядом 9 жовтня, становлять значний ризик.

"По суті, ці дії серйозно завадять іншим країнам розвивати рідкісноземельну промисловість. Це загрожує стабільності глобальних ланцюгів поставок і матиме прямий вплив на європейські компанії. Якщо врахувати, що понад 90% нашого споживання рідкоземельних магнітів імпортується з Китаю, то ви бачите ризики для Європи та її найбільш стратегічних промислових секторів. Від автомобілебудування до промислових двигунів, від оборони до аерокосмічної промисловості, від чіпів штучного інтелекту до центрів обробки даних. У короткостроковій перспективі ми зосереджуємося на пошуку рішень з нашими китайськими колегами. Але ми готові використати всі інструменти, що є в нашому арсеналі, щоб реагувати, якщо це буде необхідно. І ми працюватимемо з нашими партнерами з G7 над скоординованою відповіддю", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Китай оголосив про посилення експорту рідкісноземельних технологій, тим самим розширюючи обмеження, які стали джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном.