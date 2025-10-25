$41.900.00
ЕС готов действовать против китайской угрозы в отношении редкоземельных элементов - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает все варианты реагирования на угрозу со стороны Китая в отношении редкоземельных элементов. Китай ужесточил экспортный контроль над этими элементами и материалами для аккумуляторов, что представляет значительный риск для европейской промышленности.

ЕС готов действовать против китайской угрозы в отношении редкоземельных элементов - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает все варианты реагирования на угрозу со стороны Китая в вопросе редкоземельных элементов. Об этом фон дер Ляйен заявила на Берлинском глобальном диалоге, передает УНН.

Детали

"Говоря о независимости. Есть много областей, которые я могла бы рассмотреть. Но сегодня я хочу сосредоточиться на одном крайне чувствительном примере, который происходит прямо сейчас. В последние недели и месяцы Китай резко усилил экспортный контроль над редкоземельными элементами и материалами для аккумуляторов. По крайней мере, в определенной степени это является частью более широких экономических трений между Китаем и США. Но это имеет большое влияние на нас здесь, в Европе. Мы все знаем, насколько важны редкоземельные элементы для нашей промышленности – будь то для автомобилей, полупроводников или военной техники", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, решения, объявленные китайским правительством 9 октября, представляют значительный риск.

"По сути, эти действия серьезно помешают другим странам развивать редкоземельную промышленность. Это угрожает стабильности глобальных цепочек поставок и будет иметь прямое влияние на европейские компании. Если учесть, что более 90% нашего потребления редкоземельных магнитов импортируется из Китая, то вы видите риски для Европы и ее наиболее стратегических промышленных секторов. От автомобилестроения до промышленных двигателей, от обороны до аэрокосмической промышленности, от чипов искусственного интеллекта до центров обработки данных. В краткосрочной перспективе мы сосредоточены на поиске решений с нашими китайскими коллегами. Но мы готовы использовать все инструменты, имеющиеся в нашем арсенале, чтобы реагировать, если это будет необходимо. И мы будем работать с нашими партнерами из G7 над скоординированным ответом", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним

Китай объявил об усилении экспорта редкоземельных технологий, тем самым расширяя ограничения, которые стали источником напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Энергетика
Европейская комиссия
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен