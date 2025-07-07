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Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Північної Європи і Балтії підготовку до Конференції з відновлення України

Київ • УНН

 • 287 перегляди

Андрій Єрмак провів зустріч з дипломатичними радниками лідерів Північної Європи та Балтії. Обговорювалися питання відновлення України, посилення оборони та прогрес у відносинах Києва й Вашингтона.

Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Північної Європи і Балтії підготовку до Конференції з відновлення України

Питання відновлення України, посилення оборони, а також прогрес у взаєминах Києва та Вашингтона обговорив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак з дипломатичними радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Єрмак поінформував співрозмовників про результати нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа, яка "була дуже конструктивною".

Зокрема, Глава Української держави відзначив важливість продовження військової підтримки з боку США – надання засобів ППО для захисту людей та об’єктів критичної інфраструктури, які щодня атакує росія.

- йдеться у повідомленні Офісу Президента.

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Очільник Офісу Президента також розповів про підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі 10–11 липня.

Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів держав коаліції охочих.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Рим
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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