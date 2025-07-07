Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Північної Європи і Балтії підготовку до Конференції з відновлення України

Питання відновлення України, посилення оборони, а також прогрес у взаєминах Києва та Вашингтона обговорив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак з дипломатичними радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.

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Єрмак поінформував співрозмовників про результати нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа, яка "була дуже конструктивною".

Зокрема, Глава Української держави відзначив важливість продовження військової підтримки з боку США – надання засобів ППО для захисту людей та об’єктів критичної інфраструктури, які щодня атакує росія. - йдеться у повідомленні Офісу Президента.

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Очільник Офісу Президента також розповів про підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі 10–11 липня.

Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів держав коаліції охочих.

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