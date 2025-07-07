Ермак обсудил с советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии подготовку к Конференции по восстановлению Украины
Киев • УНН
Андрей Ермак провел встречу с дипломатическими советниками лидеров Северной Европы и Балтии. Обсуждались вопросы восстановления Украины, усиления обороны и прогресс в отношениях Киева и Вашингтона.
Вопросы восстановления Украины, усиления обороны, а также прогресс во взаимоотношениях Киева и Вашингтона обсудил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак с дипломатическими советниками лидеров государств Северной Европы и Балтии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.
Детали
Ермак проинформировал собеседников о результатах недавнего телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа, который "был очень конструктивным".
В частности, Глава Украинского государства отметил важность продолжения военной поддержки со стороны США – предоставления средств ПВО для защиты людей и объектов критической инфраструктуры, которые ежедневно атакует россия.
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Глава Офиса Президента также рассказал о подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая состоится в Риме 10–11 июля.
Стороны скоординировали позиции накануне встречи лидеров государств коалиции желающих.
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