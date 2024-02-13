Єрмак обговорив із радником Президента ПАР підготовку до саміту миру у Швейцарії

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив телефоном підготовку до саміту миру із радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Деталі цього зідзвону повідомили у інтернет представництві Президента України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що саме приготування до саміту миру, що має відбутися у Швейцарії, стали основною темою цієї телефонної розмови.

Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію. – наголосив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді також встигли обговорити контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.

Додамо

Ця розмова стала логічним продовженням учорашніх перемовин Президента України з Президентом Південно-Африканської Республіки.