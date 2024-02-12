Зеленський поговорив із президентом ПАР: йшлося підготовку до Глобального саміту миру
Київ • УНН
Зеленський подякував Рамафосі за участь у мирних переговорах і повідомив, що вони обговорили підготовку до глобального мирного саміту в Швейцарії.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Йшлося про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, передає УНН.
"Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", - повідомив Зеленський.
Крім того, лідери домовилися продовжити контакти на різних рівнях.