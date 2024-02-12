Зеленский поговорил с президентом ЮАР: речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, передает УНН.

"Поблагодарил за участие представителя ЮАР во встречах советников по реализации Формулы мира. Рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - сообщил Зеленский.

Кроме того, лидеры договорились продолжить контакты на разных уровнях.