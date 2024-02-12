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Зеленский поговорил с президентом ЮАР: речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира

Зеленский поговорил с президентом ЮАР: речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:07  •  13923 просмотра

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Зеленский поблагодарил Рамафосу за участие в мирных переговорах и сообщил, что они обсудили подготовку к глобальному мирному саммиту в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, передает УНН.

"Поблагодарил за участие представителя ЮАР во встречах советников по реализации Формулы мира. Рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - сообщил Зеленский.

Кроме того, лидеры договорились продолжить контакты на разных уровнях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Zelenskyy talks with President of South Africa: preparations for the Global Peace Summit were discussed
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