Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил по телефону подготовку к саммиту мира с советником Президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Детали этого созвона сообщили в интернет представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что именно приготовления к саммиту мира, который должен состояться в Швейцарии, стали основной темой этого телефонного разговора.

Для нас очень важно участие Южно-Африканской Республики в саммите мира. Украина чрезвычайно ценит налаженный постоянный диалог с ЮАР и благодарна за активную коммуникацию. - подчеркнул руководитель Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак и Сидни Муфамади также успели обсудить контакты на высшем уровне между Украиной и Южно-Африканской Республикой.

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Этот разговор стал логическим продолжением вчерашних переговоров Президента Украины с Президентом Южно-Африканской Республики.