Є критика безпосередньо з підрозділів: в Україні модернізують систему розподілу дронів
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив першому віцепрем'єр-міністру, міністру оборони та командуванню Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів. Це рішення прийнято після критики з підрозділів щодо забезпечення необхідною кількістю дронів.
Деталі
Зеленський заявив, що під час засідання Ставки детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів.
Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів
