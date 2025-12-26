$41.930.22
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 11526 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 18119 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 32612 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 22397 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18330 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18390 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20303 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41622 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17527 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Є критика безпосередньо з підрозділів: в Україні модернізують систему розподілу дронів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Зеленський доручив першому віцепрем'єр-міністру, міністру оборони та командуванню Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів. Це рішення прийнято після критики з підрозділів щодо забезпечення необхідною кількістю дронів.

Є критика безпосередньо з підрозділів: в Україні модернізують систему розподілу дронів

Президент України Володимир Зеленський доручив модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що під час засідання Ставки детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів.

Виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно: Зеленський про дефіцит дронів-перехоплювачів22.12.25, 20:00 • 5261 перегляд

Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів 

- повідомив Глава держави.

Протидія російським ударам "шахедів", "Лінія дронів" та українські дипстрайки: Зеленський провів засідання Ставки26.12.25, 19:15 • 824 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський