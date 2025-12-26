$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Есть критика непосредственно из подразделений: в Украине модернизируют систему распределения дронов

Киев • УНН

Президент Зеленский поручил первому вице-премьер-министру, министру обороны и командованию Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов. Это решение принято после критики из подразделений относительно обеспечения необходимым количеством дронов.

Есть критика непосредственно из подразделений: в Украине модернизируют систему распределения дронов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что во время заседания Ставки детально обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска. Есть критика непосредственно из подразделений по распределению дронов.

Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов 

- сообщил Глава государства.

Антонина Туманова

