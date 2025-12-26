Есть критика непосредственно из подразделений: в Украине модернизируют систему распределения дронов
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил первому вице-премьер-министру, министру обороны и командованию Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов. Это решение принято после критики из подразделений относительно обеспечения необходимым количеством дронов.
Детали
Зеленский заявил, что во время заседания Ставки детально обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска. Есть критика непосредственно из подразделений по распределению дронов.
Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов
