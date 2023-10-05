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Японія починає скид другої партії очищеної води з Фукусіми

Японія починає скид другої партії очищеної води з Фукусіми

Київ • УНН

 • 540485 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Японія почала скидати в океан другу партію очищеної радіоактивної води з АЕС "Фукусіма". Токійська електрична енергетична компанія вже почала процес. Про це повідомляє japantimes, передає УНН.

Деталі

На першому етапі компанія заявила, що загалом 7788 тонн очищеної води, що зберігалася в 10 резервуарах на території заводу, було безпечно розбавлено та скинуто без проблем.

За словами комунального підприємства, у другому раунді протягом 17 днів буде випущено приблизно таку ж кількість води. Очищена вода, яка зберігається в понад 1000 резервуарах, пройшла фільтрацію для видалення всіх радіоактивних елементів, за винятком тритію, який знаходиться на безпечних рівнях.

Загалом очікується, що викид води в Тихий океан триватиме три десятиліття. Цей викид знаменує собою важливий крок у процесі виведення з експлуатації станції, яка зазнала потрійної катастрофи після цунамі в березні 2011 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії завершили перший етап скидання очищеної води з "Фукусіми-1"

Після оголошення про перший скид, Китай ввів заборону на імпорт усіх морепродуктів з Японії, посилаючись на проблеми безпеки. Китай був провідним ринком для японської сільськогосподарської та морської продукції. Минулого року Японія експортувала морської продукції до Китаю на суму майже 600 мільйонів доларів.

Після початкового випуску води Японія побачила негайну негативну реакцію. Тисячі агресивних телефонних дзвінків з китайських телефонних номерів пролунали на підприємстві, школах та державних установах по всій Японії — лише столичний уряд Токіо отримав 34 300 таких дзвінків до кінця серпня.

Незважаючи на заборону на імпорт японських морепродуктів, китайські рибальські човни, як повідомляється, продовжують працювати в тих же районах, що й японські судна.

Тим часом Росія, на тлі напружених відносин з Японією, розглядає аналогічний крок щодо морепродуктів.
У середу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова розкритикувала Японію , заявивши про відсутність прозорості та ненадання повного доступу до інформації щодо скиду води.

Агентство рибного господарства випускає майже щоденні оновлення з початку першого випуску води, щоб протидіяти будь-яким чуткам щодо впливу на навколишнє середовище, як у країні, так і за кордоном.

Нагадаємо

24 серпня Японія почала скидати воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в Тихий океан, що викликало протести в Японії та сусідніх країнах, а також спонукало Китай заборонити імпорт водних продуктів з Японії.

27 серпня Міністерство охорони навколишнього середовища Японії в неділю заявило, що тести морської води поблизу атомної електростанції Фукусіма не виявили жодної радіоактивності.

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