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Актуальне
Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в море

Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в море

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У четвер Японія почала скидати очищену радіоактивну воду із зруйнованої атомної електростанції Фукусіма-1 в море, і цей процес може зайняти 30 років, пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

Цього тижня уряд Японії оголосив, що почне скидати воду, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива на станції Фукусіма – 1 в море. Як повідомляється, вода була очищена за допомогою передової системи обробки рідини, здатної видаляти більшість радіонуклідів, окрім тритію.

Скидання води уже розпочалося, очікується, що цей процес триватиме близько 30 років або більше.

«Уряд візьме на себе повну відповідальність, навіть якщо це займе десятиліття», - пообіцяв прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда на початку тижня.

Шінсуке Яманака, голова Японського агентства з ядерного регулювання, заявив, що цей викид є "значним кроком вперед" на шляху до виведення з експлуатації електростанції "Фукусіма-1". Резервуари, встановлені на Фукусімському комплексі, які наразі містять близько 1,34 мільйона тонн очищеної води, і можуть досягнути межі своєї місткості вже у 2024 році, якщо оператор станції не ініціює скидання води.

Вода буде розбавлена морською водою до 40 % концентрації, дозволеної японськими стандартами безпеки, перед тим, як її скинуть через підводний тунель за 1 кілометр від АЕС.

Незадовго до початку скидання води Tokyo Electric Power Company оголосила, що виміряла максимальну концентрацію тритію в розведеній воді на рівні 63 беккерелів на літр, що набагато нижче граничної межі в 1500 беккерелів.

Додамо

У липні Міжнародне агентство з атомної енергії дійшло висновку, що план скидання відповідає світовим стандартам безпеки і матиме "незначний" вплив на людей і навколишнє середовище, що спонукало уряд Японії приступити до реалізації плану утилізації води, рішення про який було прийнято в 2021 році.

Уряд Південної Кореї заявив, що поважає результати розгляду МАГАТЕ, але не буде схвалювати або підтримувати скидання води з огляду на занепокоєння громадськості, що зберігається. МАГАТЕ заявило, що буде регулярно інформувати Південну Корею про скидання очищеної води відповідно до угоди, яка підкреслює важливість прозорості для вирішення проблем, що викликають занепокоєння громадськості в країні.

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Китай виступає проти цього плану і запровадив суцільне радіаційне тестування японських морепродуктів, очевидно, намагаючись переконати Токіо не здійснювати скидання води.

У четвер влада Гонконгу ввела обмеження на імпорт морепродуктів з 10 японських префектур, включаючи Фукусіму і Токіо. Окрім японської рибної промисловості, група рибалок на Філіппінах також висловила занепокоєння з приводу скидання води.

Японське агентство з питань рибальства контролюватиме рівень концентрації радіоактивних матеріалів у рибі, виловленій у 10-кілометровому радіусі від електростанції. Очікується, що перші результати будуть опубліковані на сайті агентства не раніше суботи, повідомляє агентство.

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