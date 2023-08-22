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Японія незабаром випустить воду з Фукусіми в океан

Японія незабаром випустить воду з Фукусіми в океан

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У вівторок Японія заявила, що 24 серпня почне випуск понад 1 мільйона метричних тонн очищеної радіоактивної води з аварії АЕС Фукусіма, запровадивши план, який викликав різку критику з боку Китаю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

План, схвалений два роки тому урядом Японії для виведення з експлуатації електростанції, що управляється Tokyo Electric Power Company, зіткнувся з критикою з боку місцевих рибальських груп, які побоюються репутаційної шкоди та загрози своїм засоби до існування.

«Я попросив Tepco швидко підготуватися до випускання води відповідно до плану, схваленого Управлінням ядерного регулювання, і очікую, що випуск води почнеться 24 серпня, якщо погодні умови дозволять», — заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда у вівторок вранці.

Японія заявила, що викид води безпечний. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), спостережний орган ООН за ядерною діяльністю, у липні дало дозвіл плану, заявивши, що він відповідає міжнародним стандартам і що вплив, який він матиме на людей і навколишнє середовище, буде «незначним».

Доповнення

Тим не менш, деякі сусідні країни висловили скептицизм щодо безпечності плану.  Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь у липні заявив, що Японія проявила егоїзм і зарозумілість і не повністю проконсультувалася з міжнародним співтовариством щодо випуску води.

Китай заборонив імпорт морепродуктів з 10 префектур Японії, включаючи Фукусіму та столицю країни Токіо. Імпорт морепродуктів з інших префектур дозволений, але вони повинні пройти тести на радіоактивність і мати докази, що вони були вироблені за межами 10 заборонених префектур.

Південнокорейські активісти також протестували проти цього плану, хоча Сеул на основі власного дослідження дійшов висновку , що випуск води відповідає міжнародним стандартам, і заявив, що поважає оцінку МАГАТЕ.

Довідково

Японія каже, що вода буде фільтруватися, щоб видалити більшість радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Перед викидом у Тихий океан очищена вода буде розбавлена ​​до рівнів тритію, значно нижчих за міжнародно затверджені.

Воду використовували для охолодження паливних стрижнів на АЕС «Фукусіма-Дайічі» після того, як він розплавився під час аварії, викликаної величезним цунамі в 2011 році, яке вдарило по східному узбережжю Японії.

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