Япония вскоре выпустит воду из Фукусимы в океан
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Во вторник Япония заявила, что 24 августа начнет выпуск более 1 миллиона метрических тонн очищенной радиоактивной воды с аварии АЭС Фукусима, введя план, который вызвал резкую критику со стороны Китая. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
План, одобренный два года назад правительством Японии для вывода из эксплуатации электростанции, управляемой Tokyo Electric Power Company, столкнулся с критикой со стороны местных рыболовных групп, опасающихся репутационного ущерба и угрозы своим средствам к существованию.
«Я попросил Tepco быстро подготовиться к выпуску воды в соответствии с планом, одобренным Управлением ядерного регулирования, и ожидаю, что выпуск воды начнется 24 августа, если погодные условия позволят», — заявил премьер’премьер-министр Фумио Кисида во вторник утром.
Япония заявила, что выброс воды безопасен. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательный орган ООН по ядерной деятельности, в июле дало разрешение на план, заявив, что он соответствует международным стандартам и что воздействие, которое он окажет на людей и окружающую среду, будет «незначительным».
Дополнение
Тем не менее, некоторые соседние страны выразили скептицизм в отношении безопасности плана. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в июле заявил, что Япония проявила эгоизм и высокомерие и не полностью проконсультировалась с международным сообществом по поводу выпуска воды.
Китай запретил импорт морепродуктов из 10 префектур Японии, включая Фукусиму и столицу страны Токио. Импорт морепродуктов из других префектур разрешен, но они должны пройти тесты на радиоактивность и иметь доказательства, что они были произведены за пределами 10 запрещенных префектур.
Южнокорейские активисты также протестовали против этого плана, хотя Сеул на основе собственного исследования пришел к выводу, что выпуск воды соответствует международным стандартам, и заявил, что уважает оценку МАГАТЭ.
Справочно
Япония говорит, что вода будет фильтроваться, чтобы удалить большинство радиоактивных элементов, за исключением трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды. Перед выбросом в Тихий океан очищенная вода будет разбавлена до уровней трития, значительно ниже международно утвержденных.
Вода использовалась для охлаждения топливных стержней на АЭС «Фукусима-Дайичи» после того, как он расплавился во время аварии, вызванной огромным цунами в 2011 году, которое ударило по восточному побережью Японии.
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